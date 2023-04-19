Забастовка детей в школе из-за бизнесвумен интереснее новосибирцам, чем дело Джулая

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
18 апреля, новосибирцы чаще интересовались в Яндексе Светланой Маниной, фигурирующей в конфликте, вылившемся в забастовку целого класса начальной школы, чем скандальными подробностями задержания и освобождения известного в Новосибирске застройщика Алексея Джулая. Таковы данные Яндекс.медиа. Всплеск интереса новосибирцев связан с тем, что забастовке вчера написали многие СМИ города и история вышла топ-позиции в Дзен.новостях.
История конфликта началась 19 января 2022 года, когда дочь Светланы Маниной, ученица гимназии №10 неудачно скатилась с горки после уроков. Мама девочки решила, что в травме виноват одноклассник, а потом стала обвинять учительницу.
Остальные родители в классе были не согласны с предъявленными обвинениями и встали на сторону учительницы. Все это переросло в конфликт сначала внутри класса, а потом и вышло на школьный уровень и далеко за рамки школы.
17 апреля 2023 года ученики класса, где учится дочь Светланы, не пришли в школу, так как родители решили, что забастовка - это единственный способ достучаться до администрации школы. Они недовольны поведением бизнесвумен и требуют, чтобы девочку перевели в другой класс или другую школу, так дети смогут учиться в нормальной здоровой обстановке.
Сама Светлана назвала эти требования родителей в ответном посте Вконтакте "фашистскими", и подчеркнула, что директор гимназии единственная, кто ведет себя адекватно в этой ситуации.
Как написала в своем телеграм канале детский омбудсмен Надежда Болтенко, конфликт будет решаться с привлечением Прокуратуры и Министерства образования Новосибирской области. Сегодня по данному вопросу пройдет совещание, на которое приглашены представители этих ведомств, а также следственного комитета.
На собрание 19 апреля в школу приглашены родители детей из класса, в котором произошел конфликт, дети второй день не вышли на учебу, так как конфликт, по мнению, родителей, не завершен.