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Забастовка детей в школе из-за бизнесвумен интереснее новосибирцам, чем дело Джулая

19 апреля 2023, 08:39
Фото: Юлия Акмурзина / 1MI
Школьница получила травму на горке после уроков, и это стало причиной разборок с учителем, а потом и всем классом.
Забастовка детей в гимназии №10, где целый класс не выходит на уроки из-за поведения родительницы-бизнесвумен потрясла новосибирцев сильнее, чем история застройщика, который годами затягивал сдачу домов, был задержан, но потом отпущен из зала суда. Такова статистика рейтинга запросов в Яндексе.

18 апреля, новосибирцы чаще интересовались в Яндексе Светланой Маниной, фигурирующей в конфликте, вылившемся в забастовку целого класса начальной школы, чем скандальными подробностями задержания и освобождения известного в Новосибирске застройщика Алексея Джулая. Таковы данные Яндекс.медиа. Всплеск интереса новосибирцев связан с тем, что забастовке вчера написали многие СМИ города и история вышла топ-позиции в Дзен.новостях.

История конфликта началась 19 января 2022 года, когда дочь Светланы Маниной, ученица гимназии №10 неудачно скатилась с горки после уроков. Мама девочки решила, что в травме виноват одноклассник, а потом стала обвинять учительницу.

Остальные родители в классе были не согласны с предъявленными обвинениями и встали на сторону учительницы. Все это переросло в конфликт сначала внутри класса, а потом и вышло на школьный уровень и далеко за рамки школы.

17 апреля 2023 года ученики класса, где учится дочь Светланы, не пришли в школу, так как родители решили, что забастовка - это единственный способ достучаться до администрации школы. Они недовольны поведением бизнесвумен и требуют, чтобы девочку перевели в другой класс или другую школу, так дети смогут учиться в нормальной здоровой обстановке.

Фото: Яндекс.медиа

Сама Светлана назвала эти требования родителей в ответном посте Вконтакте "фашистскими", и подчеркнула, что директор гимназии единственная, кто ведет себя адекватно в этой ситуации.

О конфликте в гимназии №10 сначала рассказал сайт НГС. Ранее представители Светланы приходили с угрозами в офис НГС и требовали удалить расследование о ее бизнесе, в итоге угрожавшим суд вынес наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей.

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Как написала в своем телеграм канале детский омбудсмен Надежда Болтенко, конфликт будет решаться с привлечением Прокуратуры и Министерства образования Новосибирской области. Сегодня по данному вопросу пройдет совещание, на которое приглашены представители этих ведомств, а также следственного комитета.

 

Дети забастовали в 10-й гимназии Новосибирска из-за одной мамаши
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На собрание 19 апреля в школу приглашены родители детей из класса, в котором произошел конфликт, дети второй день не вышли на учебу, так как конфликт, по мнению, родителей, не завершен.

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