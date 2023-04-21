Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Специалисты департамента образования мэрии Новосибирска работают совместно с директором гимназии № 10 и родителям школьников, чтобы завершить забастовку учеников третьего класса. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, не раскрывая подробности переговоров.
"Необычное событие, я в жизни не сталкивался с таким… Главное в этом вопросе, чтобы дети не пострадали. Это третий класс! Несформированная психика еще у детей", - сказал глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 21 апреля.
Сегодня же стало известно, что, по мнению прокуратуры, городским департаментом образования не принято достаточных мер по урегулированию конфликтной ситуации. Мэру Новосибирска внесено представление об устранении нарушений.
Напомним, 14 апреля родители предупредили руководство школы о забастовке коллективным письмом, а с 17 апреля на уроки не выходит целый класс в составе 24 человек, за исключением одной девочки. Это дочь предпринимательницы, которая уже более года конфликтует с другими родителями, их детьми и классной руководительницей. Оградить коллектив от этой женщины и ее дочери – главное требование протестующих.