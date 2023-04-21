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"Несформированная психика" - мэр Новосибирска о забастовке детей в 10 гимназии

21 апреля 2023, 07:46
Фото: 1MI
Дети не ходят на занятия с 17 апреля

Мэр Новосибирска Локоть высказался забастовке в гимназии № 10

Департамент образования разрабатывает механизмы выхода из конфликтной ситуации, которая сложилась в элитной новосибирской гимназии. Главное, говорят в муниципалитете, чтобы в итоге не пострадали дети

Специалисты департамента образования мэрии Новосибирска работают совместно с директором гимназии № 10 и родителям школьников, чтобы завершить забастовку учеников третьего класса. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, не раскрывая подробности переговоров.

"Необычное событие, я в жизни не сталкивался с таким… Главное в этом вопросе, чтобы дети не пострадали. Это третий класс! Несформированная психика еще у детей", - сказал глава муниципалитета в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 21 апреля.

Сегодня же стало известно, что, по мнению прокуратуры,  городским департаментом образования не принято достаточных мер по урегулированию конфликтной ситуации. Мэру Новосибирска внесено представление об устранении нарушений.

Напомним, 14 апреля родители предупредили руководство школы о забастовке коллективным письмом, а с 17 апреля на уроки не выходит целый класс в составе 24 человек, за исключением одной девочки. Это дочь предпринимательницы, которая уже более года конфликтует с другими родителями, их детьми и классной руководительницей. Оградить коллектив от этой женщины и ее дочери – главное требование протестующих.

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#Дети#Школа#Мэрия#Образование#Новосибирск#Забастовка детей в 10-й гимназии
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