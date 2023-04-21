Напомним, 14 апреля родители предупредили руководство школы о забастовке коллективным письмом, а с 17 апреля на уроки не выходит целый класс в составе 24 человек, за исключением одной девочки. Это дочь предпринимательницы, которая уже более года конфликтует с другими родителями, их детьми и классной руководительницей. Оградить коллектив от этой женщины и ее дочери – главное требование протестующих.