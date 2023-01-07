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Новосибирский манул Снежинка появился на стикерах в Telegram

Сегодня, 09:24
Фото: Telegram
Стикеры с новосибирским манулом Снежинкой
Пак из десяти стикеров с изображением обитателя новосибирского зоопарка - манула Снежинки - теперь доступен в Telegram.

На иллюстрациях, приуроченных к Новому году, новосибирская знаменитость гротескно проявляет такие состояния как голод, обида и безразличие. Помимо этого, Снежинка на стикерах играет с елочными шарами, замерзает и комфортно устраивается, укрывшись теплым пледом. 

Также ряды телеграм-стикеров пополнила новосибирская снежная баба. Десять изображений с ее участием теперь доступны в социальной сети.  

Напомним, что ранее новосибирская дирекция творческих программ публиковала объявление на сайте госзакупок для создания телеграм-стикеров.  

Городские власти искали подрядчика, который должен был за 105 тыс. Рублей создать два набора по десять стикеров для мессенджера. 

Манул станет талисманом «Новогодней столицы России-2023» в Новосибирске
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#Новосибирск#Телеграм#Стикеры#Снежинка#Общество
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