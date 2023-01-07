Новосибирский манул Снежинка появился на стикерах в Telegram

На иллюстрациях, приуроченных к Новому году, новосибирская знаменитость гротескно проявляет такие состояния как голод, обида и безразличие. Помимо этого, Снежинка на стикерах играет с елочными шарами, замерзает и комфортно устраивается, укрывшись теплым пледом.