Манул станет талисманом «Новогодней столицы России-2023» в Новосибирске

«Символ этого звания – Снежинка. А в этом году в нашем зоопарке родилась другая Снежинка – манул. Если горожане поддержат её, она станет талисманом события», - рассказала Терешкова.
Напомним, талисман для титула «Новосибирск-Новогодняя столица России-2023» выбирают с начала этого года. Мэрия решила искать его среди животных в зоопарке им. Шило и устроила голосование, которое обернулось в результате скандалом.
Новосибирцам предложили выбрать талисман среди знаменитых обитателей зверинца - манула Айши, орангутана Бату, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна и белого медведя Шилки. Выборы переросли в политическую рознь и их отменили.