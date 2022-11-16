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Манул станет талисманом «Новогодней столицы России-2023» в Новосибирске

Сегодня, 06:24
Фото: You-Tube Анны Новиковой
Манула могут выбрать талисманом «Новогодней столицы России» в Новосибирске
Манула из Новосибирского зоопарка хотят выбрать талисманом «Новогодней столицы России-2023». Эту идею продвигает в соцсетях и на радио вице-мэр города Анна Терешкова.
«Символ этого звания – Снежинка. А в этом году в нашем зоопарке родилась другая Снежинка – манул. Если горожане поддержат её, она станет талисманом события», - рассказала Терешкова.

Напомним, талисман для титула «Новосибирск-Новогодняя столица России-2023» выбирают с начала этого года. Мэрия решила искать его среди животных в зоопарке им. Шило и устроила голосование, которое обернулось в результате скандалом.

Новосибирцам предложили выбрать талисман среди знаменитых обитателей зверинца - манула Айши, орангутана Бату, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна и белого медведя Шилки. Выборы переросли в политическую рознь и их отменили.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Новосибирский зоопарк#Новогодняя столица
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