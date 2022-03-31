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Талисман «Новогодней столицы России» отказались выбирать в Новосибирске

31 марта 03:23
Фото: Новосибирский зоопарк
Городские власти уделят больше внимания дизайну символа «Новогодней столицы России» - снежинке.

Власти Новосибирска намерены отказаться от повторных выборов талисмана «Новогодней столицы России». Сейчас они сконцентрируются на символе титула – снежинке.

Напомним, в 2022 году Новосибирску передали от Нижнего Новгорода эстафету «Новогодней столицы России». В город поездом доставили символ – снежинку и перед городскими властями встал вопрос о выборе талисмана. Кандидатами стали пять животных из Новосибирского зоопарка: манул, амурский тигр, орангутан, снежный барс и белый медведь.

В начале февраля запустили конкурс, однако долго он не продлился. В голосование вмешались общественники и блогеры, а новосибирцы начали замечать накрутку голосов в сторону орангутана Бату. Когда выборы начали приобретать политический окрас, их отменили.

«Мы, скорее всего, решили, что у нас не будет талисмана как такового. Раз началась такая ситуация, по новой все это делать смысла нет», - сказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ТАСС.

Терешкова отметила, что сейчас в планах властей уделить больше внимания дизайну снежинки. Ведь в Нижнем Новгороде её изготовили мастера-ювелиры.

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