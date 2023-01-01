Электронный аукцион на создание изображения для мессенджера Телеграм объявила мэрия Новосибирска, заказчиком выступает "Городская дирекция творческих программ". Начальная цена контракта составляет 105 тысяч рублей, в его рамках подрядчик должен создать два комплекта по 10 стикеров каждый. Название одного "Манул – символ Новосибирска", второго - "Снежная баба в гостях Новосибирска".
Исполнителю необходимо будет выполнить отрисовку персонажей с разными эмоциями и загрузить стикеры в Телеграм.
Ранее в мессенджере появились стикеры со снежинкой, символом проекта "Новосибирск – новогодняя столица России". Они так же выполнены по заказу мэрии.