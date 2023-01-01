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Более 100 тысяч рублей потратит мэрия Новосибирска на стикеры с манулом в Телеграм

Сегодня, 05:31
Фото: скрин youtube.com/Узнай животных
Мэрия называет манула символом Новосибирска

За стикеры в Телеграм с манулом и снеговиком мэрия Новосибирска заплатит из бюджета

Новосибирские власти из городского бюджета намерены профинансировать создание стикерпаков для мессенджера Телеграм. Главными героями изображений станут манул и Снежная баба

Электронный аукцион на создание изображения для мессенджера Телеграм объявила мэрия Новосибирска, заказчиком выступает "Городская дирекция творческих программ". Начальная цена контракта составляет 105 тысяч рублей, в его рамках подрядчик должен создать два комплекта по 10 стикеров каждый. Название одного "Манул – символ Новосибирска", второго  - "Снежная баба в гостях Новосибирска".

Исполнителю необходимо будет выполнить отрисовку персонажей с разными эмоциями и загрузить стикеры в Телеграм.

Ранее в мессенджере появились стикеры со снежинкой, символом проекта "Новосибирск – новогодняя столица России". Они так же выполнены по заказу мэрии.

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#Общество#Новосибирск#Мэрия#Телеграм#Стикеры
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