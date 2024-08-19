У Telegram, WhatsApp и Кинопоиска произошел сбой — в чем причина

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
По жалобам пользователей мессенджеров, у них не работал Telegram, WhatsApp, Viber и, а также «Кинопоиск». Сервис для просмотров фильмов и сериалов просто не подключался, а в мессенджерах отправлялись сообщения с большой задержкой.
Большинство жалоб поступали из Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы возникли после 4 утра по новосибирскому времени. Как говорят читатели Atas.info, у них не получалось пользоваться приложением с телефона, поэтому они подключали ВПН, тогда мессенджеры работали исправно. Что стало причиной временного сбоя, неизвестно. Сейчас приложения работают исправно.
Мошенники в Новосибирске звонят абонентам и представляются правоохранителями. Они выманивают деньги у жертв.