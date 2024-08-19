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Posted Сегодня, 03:16

Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

Сейчас все работает

У Telegram, WhatsApp и Кинопоиска произошел сбой — в чем причина

19 августа 2024, 03:16
Фото: 1MI
Сейчас все работает

У пользователей из Новосибирска перестали работать Telegram и WhatsApp

Массовые жалобы поступали на работу мессенджеров ночью 19 августа, о чем свидетельствуют данные сервисов мониторинга.

По жалобам пользователей мессенджеров, у них не работал Telegram, WhatsApp, Viber и, а также «Кинопоиск». Сервис для просмотров фильмов и сериалов просто не подключался, а в мессенджерах отправлялись сообщения с большой задержкой.

Большинство жалоб поступали из Москвы и Санкт-Петербурга. Проблемы возникли после 4 утра по новосибирскому времени. Как говорят читатели Atas.info, у них не получалось пользоваться приложением с телефона, поэтому они подключали ВПН, тогда мессенджеры работали исправно. Что стало причиной временного сбоя, неизвестно. Сейчас приложения работают исправно.

Фото: Сбой.ру

Мошенники в Новосибирске звонят абонентам и представляются правоохранителями. Они выманивают деньги у жертв.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Приложения#Сбой#Телеграм
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