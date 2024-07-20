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Блогерша не может вернуться в Новосибирск

Из-за масштабного сбоя Windows блогер из Новосибирска застряла в аэропорту Рима

20 июля 2024, 06:02
Фото: соцсети Марины Трубицыной
Блогерша не может вернуться в Новосибирск
Новосибирская блогерша с маленьким сыном застряла в аэропорту Рима из-за массового сбоя Windows.Она до сих пор не может улететь домой, о чем рассказала в своих соцсетях.

Во всем мире произошел массовый сбой операционной системы Windows, что параллизовало работу сотен крупных компаний. В частности, сбой коснулся многих аэропортов в разных странах: более 300 рейсов не могли двигаться по своему маршруту, сейчас работа аэропортов заморожена.

Марина Трубицына, блогерша из Новосибирска, оказалась в числе тех, кто не может улететь из Рима из-за глобального сбоя. Вместе с сыном она застряла в аэропорту, где пассажиры вынуждены спать на полу, так как отели переполнены и таксисты требуют огромные суммы за поездки. По словам блогершы пассажиры в Риме не могут улететь и не знают, когда это станет возможным.

«Люди спят в аэропорту, не могут улететь, я, в том числе. Никто не знает, что делать, когда мы улетим, никакие самолеты не взлетают и не садятся, такое происходит впервые», — написала она в своем аккаунте в соцсетях.

Марина и ее сын Яков даже успели сесть в самолет, но вскоре капитан объявил, что рейс отменен. Взрослые и дети вынуждены спать прямо на полу аэропорта, не имея другой возможности.

Блогерша также возмутилась работе итальянского аэропорта. Женщина считает, что при таком скоплении людей сотрудники обязаны предоставить пассажирам воду и медицинскую помощь.

Также женщина отметила, что сейчас почти невозможно заселиться в гостиницу, так как все ближайшие отели забронированы. При этом таксисты резко повысили стоимость поездки в город. Сейчас они требуют около 400 евро, то есть 38 тысяч рублей, за выезд в центр Рима.

Напомним, в России же таких проблем не наблюдалось. В аэропорту Толмачево сообщили, что полеты осуществляются по расписанию. Как ранее сообщили Atas.Info в Толмачево, аэропорт работает в прежнем режиме.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Аэропорт#Блогер#Сбой#Италия
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