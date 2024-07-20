Из-за масштабного сбоя Windows блогер из Новосибирска застряла в аэропорту Рима

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Во всем мире произошел массовый сбой операционной системы Windows, что параллизовало работу сотен крупных компаний. В частности, сбой коснулся многих аэропортов в разных странах: более 300 рейсов не могли двигаться по своему маршруту, сейчас работа аэропортов заморожена.
Марина Трубицына, блогерша из Новосибирска, оказалась в числе тех, кто не может улететь из Рима из-за глобального сбоя. Вместе с сыном она застряла в аэропорту, где пассажиры вынуждены спать на полу, так как отели переполнены и таксисты требуют огромные суммы за поездки. По словам блогершы пассажиры в Риме не могут улететь и не знают, когда это станет возможным.
«Люди спят в аэропорту, не могут улететь, я, в том числе. Никто не знает, что делать, когда мы улетим, никакие самолеты не взлетают и не садятся, такое происходит впервые», — написала она в своем аккаунте в соцсетях.
Марина и ее сын Яков даже успели сесть в самолет, но вскоре капитан объявил, что рейс отменен. Взрослые и дети вынуждены спать прямо на полу аэропорта, не имея другой возможности.
Блогерша также возмутилась работе итальянского аэропорта. Женщина считает, что при таком скоплении людей сотрудники обязаны предоставить пассажирам воду и медицинскую помощь.
Также женщина отметила, что сейчас почти невозможно заселиться в гостиницу, так как все ближайшие отели забронированы. При этом таксисты резко повысили стоимость поездки в город. Сейчас они требуют около 400 евро, то есть 38 тысяч рублей, за выезд в центр Рима.