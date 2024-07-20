Из-за масштабного сбоя Windows блогер из Новосибирска застряла в аэропорту Рима

Марина Трубицына, блогерша из Новосибирска, оказалась в числе тех, кто не может улететь из Рима из-за глобального сбоя. Вместе с сыном она застряла в аэропорту, где пассажиры вынуждены спать на полу, так как отели переполнены и таксисты требуют огромные суммы за поездки. По словам блогершы пассажиры в Риме не могут улететь и не знают, когда это станет возможным.