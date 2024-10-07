atas.info
ГлавноеВсе новости

Обвинения

Выбрать дату
2024
Основателя ВК и Телеграма Павла Дурова задержали во Франции
Основателю ВК Павлу Дурову грозит до 20 лет заключения — он задержан во Франции.
25 августа, 03:26
Мигранту, зарезавшему 17-летнюю девушку, запросили солидный срок — сколько ему грозит
Мигранту из Таджикистана, убившему 17-летнюю девушку в Новосибирске из-за ревности, грозит 15 лет лишения свободы.
27 февраля, 09:15
Суд над лжегазовщиками по делу о взрыве на Линейной начался в Новосибирске
20 февраля, 07:51
Девять лет колонии строгого режима назначили новосибирскому экс-прокурору Фалилееву
19 января, 04:28
2023
Невеста из Новосибирска обвинила свадебный салон в пятнах помады на новом платье
Невеста в Новосибирске обвиняет свадебный салон Lorange в том, что на новом платье остались пятна помады, а сотрудники салона отрицают эти обвинения.
14 сентября 2023, 09:59
Актера Жерара Депардье из Новосибирска обвинили в изнасиловании 16 женщин
Французского актера Жерара Депардье, прописанного в Новосибирске, обвинили уже в шестнадцатом случае сексуальных домогательств к женщинам.
3 августа 2023, 01:20
2022
Заказник «Кирзинский»: деньги за убитых косуль перечисляли в благотворительный фонд
СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора по охране территории заказника «Кирзинский», подозреваемого в получении взятки . Об этом сообщил телеграм-канал «СУ СК России по Новосибирской области».
26 декабря 2022, 09:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика