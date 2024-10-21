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Фура

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2024
Ограничитель для проезда большегрузов снова снесли на Хилке в Новосибирске
В Ленинском районе Новосибирска снова снесли габаритный ограничитель для большегрузов, рассказывают очевидцы.
21 октября, 09:25
Из России в Китай едва не вывезли драгоценности на 17 млн — что там было
Очень дорогие камни хотели вывезти в Китай контрабандисты, сообщили в таможенном управлении.
9 сентября, 03:31
В страшном ДТП под Новосибирском погиб водитель фуры — жуткие кадры
Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области с водителем фуры, подробности дали в МВД.
23 августа, 06:28
Маму — утку с пушистыми детьми не остановил даже грузовик под Новосибирском
В Новосибирской области водителю тяжелой фуры с трудом удалось объехать переходящую трассу утку с утятами, сообщают соцсети.
12 июня, 11:24
Фура влетела в АЗС и вспыхнула под Новосибирском — шокирующие подробности
В Новосибирской области произошло страшное ДТП, когда фура врезалась в АЗС и сгорела дотла, подробности сообщили в ТУАД.
23 мая, 02:41
Пассажирский автобус столкнулся с фурой и улетел в кювет на трассе
Автобус и фура двигались в попутном направлении, из Казахстана в сторону Новосибирска.
11 марта, 11:46
Движение на Бердском шоссе на выезде из Новосибирска перекрыто из-за ДТП
31 января оказалось перекрыто движение по Бердскому шоссе в Советском районе Новосибирска при движении в сторону Бердска.
31 января, 08:48
2023
Маршрутка с пассажирами, автобус и фура столкнулись в Новосибирской области
В Новосибирской области произошло ДТП, в котором столкнулись маршрутка, автобус и фура. Об этом сообщили в МЧС.
21 декабря 2023, 05:36
«Понаставят мостов»: в Новосибирске фура потеряла контейнер на Красном проспекте
В центре Новосибирска большегруз потерял контейнер — на участке образовалась пробка, сообщают очевидцы в соцсетях.
29 сентября 2023, 03:55
Рассыпался по дороге: ДТП с самосвалом и фурой произошло на Северном объезде
На Северном объезде в Новосибирске случилось ДТП между фурой и самосвалом, в результате чего у фуры оторвало тент и утеплитель разбросался по проезжей части.
24 сентября 2023, 02:54
Фура Wildberries разбилась в ДТП на Петухова в Новосибирске
В Новосибирске фура маркетплейса Wildberries попала в ДТП на улице Петухова, о чем сообщается в соцсетях.
15 сентября 2023, 02:46
Фура с огнеопасным грузом влетела в Nissan и снесла столб на шоссе в Новосибирске
Фура врезалась в автомобиль и сбила столб на Бердском шоссе в Новосибирске в субботу, 27 мая, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.
28 мая 2023, 03:06
Три фуры на площади Ленина заметили в Новосибирске — приближается ярмарка
В центре Новосибирска заметили три припаркованных фуры — 22 апреля там начнет работать ярмарка.
21 апреля 2023, 01:24
Проезд фур запретят в Новосибирске – кого касаются ограничения и сроки
9 марта 2023, 06:35
Подробности аварии фуры и автобуса сообщила областная ГИБДД
По предварительной информации столкновение произошло из-за ошибки водителя большегруза, машины марки "Скания", который выехал на встречную полосу.
15 января 2023, 14:45
У фуры свернуло кабину, автобус получил серьезные повреждения: ДТП в районе Сосновки
Информация о ДТП в районе Сосновки начинает появляться в сети.
15 января 2023, 11:45
2022
На трассе в Черепановском районе НСО не разъехались три фуры и легковушка
Два грузовика столкнулись на трассе встали у обочины, третья фура стояла в кювете у разбитой легковушки легковушка.
13 декабря 2022, 14:13
Массовое ДТП произошло на Нимеровича-Данченко в Новосибирске
В Ленинском районе Новосибирска столкнулись фура и две дорогие иномарки - Porshe и Land Rover.
29 ноября 2022, 13:39

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