Пассажирский автобус столкнулся с фурой и улетел в кювет на трассе

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Утром 10 марта в районе Октябрьского сельсовета в Карасукском районе Новосибирской области столкнулись рейсовый автобус и фура. Авария произошла недалеко от границы с Казахстаном, сообщает Горсайт со ссылкой на очевидца. В результате ДТП автобус улетел в кювет.
Автобус и фура двигались в попутном направлении, из Казахстана в сторону Новосибирска. Свидетель обратил внимание, что у автобуса были иностранные номера.
В Госавтоинспекции Новосибирской области уточнили, что к ним сведения об аварии не поступали.
По словам очевидца, автобус дотянули до автостоянки на окраине села Октябрьское. Обошлось без пострадавших.