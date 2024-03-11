Пассажирский автобус столкнулся с фурой и улетел в кювет на трассе

Утром 10 марта в районе Октябрьского сельсовета в Карасукском районе Новосибирской области столкнулись рейсовый автобус и фура. Авария произошла недалеко от границы с Казахстаном, сообщает Горсайт со ссылкой на очевидца. В результате ДТП автобус улетел в кювет.