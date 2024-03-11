atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе в Новосибирской области

Пассажирский автобус столкнулся с фурой и улетел в кювет на трассе

11 марта 2024, 11:46
Фото: Горсайт

Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе в Новосибирской области

Автобус и фура двигались в попутном направлении, из Казахстана в сторону Новосибирска.

Утром 10 марта в районе Октябрьского сельсовета в Карасукском районе Новосибирской области столкнулись рейсовый автобус и фура. Авария произошла недалеко от границы с Казахстаном, сообщает Горсайт со ссылкой на очевидца. В результате ДТП автобус улетел в кювет.

Автобус и фура двигались в попутном направлении, из Казахстана в сторону Новосибирска. Свидетель обратил внимание, что у автобуса были иностранные номера.

В Новосибирске будут судить пьяного водителя, насмерть сбившего двух девушек
Узнать подробнее

В Госавтоинспекции Новосибирской области уточнили, что к ним сведения об аварии не поступали.

По словам очевидца, автобус дотянули до автостоянки на окраине села Октябрьское. Обошлось без пострадавших.

Читайте также:
В Новосибирске два «Ниссана» столкнулись с фуройВодитель внедорожника разбился насмерть при столкновении с фуройПассажир погиб в ДТП под Новосибирском: машина выехала на встречку
#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Автобус#Фура#Пассажиры#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Масленица 2024: как будут отмечать в Новосибирске — программа по районам
Вчера, 07:44
Сквер в память об Эдуарде Артемьеве создадут в Новосибирске
Сегодня, 04:45
Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в детских садах Новосибирска
Сегодня, 03:53
Красный проспект намерены продлить до Родников. Зачем это нужно
Сегодня, 02:52
Известные стримеры Зубарев и Лорд подарили протез руки девушке из Новосибирска
Вчера, 13:27
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах
Вчера, 08:48