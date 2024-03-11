В Новосибирске будут судить пьяного водителя, насмерть сбившего двух девушек

В момент ДТП 37-летний водитель был не только пьян, но и лишен права управлять транспортным средством.

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП, в котором погибли две девушки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Вечером 17 ноября 2023 года водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лишенный права управления транспортными средствами, на полной скорости сбил пешеходов, которые переходили проезжую часть улицы Выборная по «зебре» в Октябрьском районе Новосибирска. Одна девушка скончалась на месте происшествия, вторая — в больнице. 37-летнего мужчину обвиняют по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Автомобиль арестовали с последующей конфискацией, водителя заключили под стражу. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Видео: Прокуратура Новосибирска Читайте также: Скончался водитель, которого на мосту на полной скорости сбила «Лада» Водитель внедорожника разбился насмерть при столкновении с фурой Под Новосибирском погиб 29-летний пассажир «Тойоты» — появилось видео трагедии