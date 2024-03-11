В Новосибирске будут судить пьяного водителя, насмерть сбившего двух девушек

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:41
Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП, в котором погибли две девушки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Вечером 17 ноября 2023 года водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лишенный права управления транспортными средствами, на полной скорости сбил пешеходов, которые переходили проезжую часть улицы Выборная по «зебре» в Октябрьском районе Новосибирска.
Одна девушка скончалась на месте происшествия, вторая — в больнице.
37-летнего мужчину обвиняют по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.
Автомобиль арестовали с последующей конфискацией, водителя заключили под стражу.
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.