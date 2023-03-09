atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Проезд фур запретят в Новосибирске – кого касаются ограничения и сроки

9 марта 2023, 06:35
Фото: 1MI
Ездить можно только по 10 улицам

В Новосибирске запретят проезд фур с 10 апреля 2023

Больше месяца большегрузы не смогут ездить по улицам Новосибирска. В мэрии рассказали о новых ограничениях.

С 10 апреля по 21 мая 2023 года будет действовать запрет на проезд фур по городским дорогам. Ограничения коснутся грузовых автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн.

Стоит отметить, что спецтехника и автомобили, предназначенные для перевозки технологических грузов, смогут ездить по дорогам с нагрузкой на ось более 7 тонн. Однако есть и исключения: по 10 улицам большегрузам ездить можно. В этот список вошли:

  • ул. Хилокская, ул. Петухова, Советское шоссе, ул. Мира, ул. Ватутина, Бугринский мост, ул. Большевистская, Бердское шоссе, Старое шоссе.

Также ограничения движения фур будут действовать по областным дорогам, в частности - «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Под запрет не попадают машины, перевозящие продукты, лекарства и другие социально-значимые грузы.

Закрытие проезда по площади Энергетиков в Новосибирске – дата, время и причина
Узнать подробнее

Ранее в Новосибирске ограничивали проезд по площади Энергетиков. Это связано со строительством четвертого моста. 

#Эмилия Губарева#Фура#Проезд#Ограничения#Дороги#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Лучезарными и очаровательными: плагиат и фантазии чиновников в поздравлениях 8 марта
Вчера, 05:14
Новосибирский летчик Александр Бондарев погиб в небе над Донбассом
7 марта 08:28
Огромная сосна возрастом 320 лет будет представлять Новосибирск на конкурсе
6 марта 14:49
Сеть АЗС «Газпромнефть» разыграет 10 миллионов рублей и 20 миллионов бонусов
Сегодня, 05:35
На берегу Оби в Новосибирске под видом благоустройства бизнесмены построили бани
Сегодня, 01:27
В шоу «Четыре свадьбы» снялась пара из Барабинска – как прошла сельская свадьба
Сегодня, 03:21