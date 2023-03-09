Стоит отметить, что спецтехника и автомобили, предназначенные для перевозки технологических грузов, смогут ездить по дорогам с нагрузкой на ось более 7 тонн. Однако есть и исключения: по 10 улицам большегрузам ездить можно. В этот список вошли: