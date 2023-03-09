Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
С 10 апреля по 21 мая 2023 года будет действовать запрет на проезд фур по городским дорогам. Ограничения коснутся грузовых автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн.
Стоит отметить, что спецтехника и автомобили, предназначенные для перевозки технологических грузов, смогут ездить по дорогам с нагрузкой на ось более 7 тонн. Однако есть и исключения: по 10 улицам большегрузам ездить можно. В этот список вошли:
Также ограничения движения фур будут действовать по областным дорогам, в частности - «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Под запрет не попадают машины, перевозящие продукты, лекарства и другие социально-значимые грузы.
Ранее в Новосибирске ограничивали проезд по площади Энергетиков. Это связано со строительством четвертого моста.