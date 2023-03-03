Закрытие проезда по площади Энергетиков в Новосибирске – дата, время и причина

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По данным муниципалитета, проезд закроют в ночное время с 23 до 5 часов по площади Энергетиков. Также изменится работа общественного транспорта.
Ограничения проезда автомобилей связаны с тем, что в ночное время будут сооружать эстакаду основного хода на левом берегу в рамках строительства четвертого моста.
Со 2 по 15 марта изменится работа автобусов, троллейбусов и маршруток в период с 23 часов. Они сократят режим работы до этого времени.
Напомним, что ранее в конце февраля на наделю был закрыт проезд по площади Станиславского в ночное время. Причиной стало строительство моста.