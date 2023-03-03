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Published Сегодня, 01:40

Modified Сегодня, 01:42

Updated Сегодня, 01:42

Закрытие проезда по площади Энергетиков в Новосибирске – дата, время и причина

3 марта 2023, 01:40
Фото: 1MI
Движение запретят по ночам

В Новосибирске закроют проезд по площади Энергетиков из-за четвертого моста

В Ленинском районе Новосибирске временно ограничат проезд автомобилей по площади Энергетиков, сообщают в городской мэрии.

По данным муниципалитета, проезд закроют в ночное время с 23 до 5 часов по площади Энергетиков. Также изменится работа общественного транспорта.

  • Со 2 по 8 марта будет закрыт участок дороги от площади Труда до проезда Энергетиков в сторону правого берега.
  • С 8 по 15 марта перекроют движение от проезда Энергетиков до площади Труда в сторону левобережья.

Ограничения проезда автомобилей связаны с тем, что в ночное время будут сооружать эстакаду основного хода на левом берегу в рамках строительства четвертого моста.

Со 2 по 15 марта изменится работа автобусов, троллейбусов и маршруток в период с 23 часов. Они сократят режим работы до этого времени.  

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Напомним, что ранее в конце февраля на наделю был закрыт проезд по площади Станиславского в ночное время. Причиной стало строительство моста. 

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#Эмилия Губарева#Проезд#Автомобиль#Транспорт#Общественный транспорт#Город#Новосибирск
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