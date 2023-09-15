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Фура разбилась

Фура Wildberries разбилась в ДТП на Петухова в Новосибирске

15 сентября 2023, 02:46
Фото: 1MI
Фура разбилась
В Новосибирске фура маркетплейса Wildberries попала в ДТП на улице Петухова, о чем сообщается в соцсетях.

Вечером 14 сентября в Новосибирске произошло ДТП с участием фуры компании Wildberries. Инцидент случился на улице Петухова, в Кировском районе города, рядом с АЗС «Прайм».

Видео с места происшествия было опубликовано в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: АСТ-54

Предполагается, что водитель фуры намеревался совершить левый поворот из центральной полосы движения. Информации о пострадавших не поступало. В Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.

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#Транспорт#Видео#Новосибирск#ДТП#Авария#Эмилия Губарева#Фура#Wildberries
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