Фура Wildberries разбилась в ДТП на Петухова в Новосибирске

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Вечером 14 сентября в Новосибирске произошло ДТП с участием фуры компании Wildberries. Инцидент случился на улице Петухова, в Кировском районе города, рядом с АЗС «Прайм».
Видео с места происшествия было опубликовано в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Предполагается, что водитель фуры намеревался совершить левый поворот из центральной полосы движения. Информации о пострадавших не поступало. В Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.