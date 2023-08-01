Под Новосибирском столкнулись три фуры на трассе

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Фуры ехали друг за другом «гармошкой» и неожиданно столкнулись. Две из низ занесло от удара в кювет.
Судя по фотографиям свидетелей, дальнобойщики перевозили покрышки. Автомобили, благо не загорелись, никто не пострадал.
ДТП произошло возле деревни Новый Шарап. Машины заблокировали собой дорогу, движение организовано только в одну полосу. Фиксируется на участке небольшой затор.
На месте аварии работают спасатели.