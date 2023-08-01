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Под Новосибирском столкнулись три фуры на трассе

1 августа 2023, 12:52
Фото: АСТ-54/ВК
Три фуры попали в ДТП под Новосибирском
Три грузовика попали в ДТП на трассе у Ордынского района в Новосибирской области 1 августа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Фуры ехали друг за другом «гармошкой» и неожиданно столкнулись. Две из низ занесло от удара в кювет.

Судя по фотографиям свидетелей, дальнобойщики перевозили покрышки. Автомобили, благо не загорелись, никто не пострадал.

ДТП произошло возле деревни Новый Шарап. Машины заблокировали собой дорогу, движение организовано только в одну полосу. Фиксируется на участке небольшой затор.

На месте аварии работают спасатели.

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#Алина Шефер#ДТП#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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