Автобус перевернулся на ходу в Новосибирской области — разбились четыре пассажира

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Авария произошла недалеко от поселка Краснозерское. Пассажиры ехали в сторону сел Полойка и Коченево.
«Транспорт завалился на бок на ходу. Водитель не справился с управлением, когда проезжал по дороге, где идет ремонт. Он нарушил требование дорожного знака 4.2.2 „Объезд препятствия слева“, совершил наезд на щебень, после чего автобус опрокинулся», — рассказал представитель ГУ МВД Новосибирской области Наталья Жуласова.
В ДТП пострадали четыре пассажира: 3 женщины 1956, 1999, 2002 и мужчина 1987 годов рождения. Они отделались ушибами и отказались от госпитализации.