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Автобус перевернулся на ходу в Новосибирской области — разбились четыре пассажира

26 июля 2023, 15:07
Фото: ГУ МВД НСО
Автобус перевернулся в Новосибирской области

В Новосибирской области четыре пассажира пострадали при опрокидывании автобуса

Автобус попал в ДТП на трассе Н-1507 в Новосибирской области вечером 25 июля. В результате пострадали четыре пассажира.

Авария произошла недалеко от поселка Краснозерское. Пассажиры ехали в сторону сел Полойка и Коченево.

«Транспорт завалился на бок на ходу. Водитель не справился с управлением, когда проезжал по дороге, где идет ремонт. Он нарушил требование дорожного знака 4.2.2 „Объезд препятствия слева“, совершил наезд на щебень, после чего автобус опрокинулся», — рассказал представитель ГУ МВД Новосибирской области Наталья Жуласова.

В ДТП пострадали четыре пассажира: 3 женщины 1956, 1999, 2002 и мужчина 1987 годов рождения. Они отделались ушибами и отказались от госпитализации.

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#Алина Шефер#ДТП#18+#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
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