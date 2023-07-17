Опеку над Стасом взяла его бабушка, а его тетя Светлана содержит семью. Сейчас очень важно обеспечить реабилитацию мальчика-инвалида: восстановить функции мозга, улучшить память и речь. Стас говорит, но очень медленно. Также важно лечить мышцы и суставы его ног, и чем раньше, тем лучше. Семье посоветовали обратиться в московский центр «Три сестры», где требуется 2,95 миллиона рублей на три месяца реабилитации. До 9 августа им нужно собрать еще 2,4 миллиона рублей, пишет «КП-Новосибирск». Светлана верит, что у них все получится.