Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 02:59
Стас — единственный выживший в страшном аварии 9 марта 2023 года. Произошло это в Ордынском районе на дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар. Александр Макеев, 33 года, вез свою семью домой, когда внезапно на них вылетел Toyota Land Cruiser.
Honda Civic была развернута от удара и в нее влетел пассажирский автобус. Водитель и его трехлетний сын погибли на месте. Жена Александра и пятилетний сын Стас получили серьезные травмы и были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже женщина скончалась, а мальчик остался сиротой.
Ребенок получил серьезные травмы головы и ног, а также сотрясение мозга. Вначале он не реагировал на внешние раздражители, не говорил, не мог самостоятельно есть и дышать. Врачи говорили, что обычно при таких травмах шансы на выживание очень малы. Но произошло чудо. Родные и друзья собрали деньги и мальчику было сделано несколько операций, включая реконструкцию обеих бедер. Однако, еще более страшной была потеря семьи.
Вначале Стас не мог принять потерю и упал в депрессию. Родственники начали играть с ним, разговаривать, отвлекать его от печальных мыслей, смотреть мультфильмы. Тогда в жизни ребенка появился видеоблогер Влад A4 «Бумага», и Стас начал повторять его видео в TikTok в больнице — это помогло отвлечься от грустных мыслей. Мальчик говорит, что сам не позволяет себе плакать. Кроме того, он мечтает о возвращении к игре в хоккей — раньше он играл в детской команде «Сибирь Kids».
Опеку над Стасом взяла его бабушка, а его тетя Светлана содержит семью. Сейчас очень важно обеспечить реабилитацию мальчика-инвалида: восстановить функции мозга, улучшить память и речь. Стас говорит, но очень медленно. Также важно лечить мышцы и суставы его ног, и чем раньше, тем лучше. Семье посоветовали обратиться в московский центр «Три сестры», где требуется 2,95 миллиона рублей на три месяца реабилитации. До 9 августа им нужно собрать еще 2,4 миллиона рублей, пишет «КП-Новосибирск». Светлана верит, что у них все получится.