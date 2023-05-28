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История 13-летней Сони. Новосибирцы спасают девочку с постоянными кровотечениями

28 мая 2023, 06:51
Фото: Сайт фонда "Подари жизнь"
Девочка страдает от постоянных кровотечений

Новосибирцы спасают 13-летнюю девочку с постоянными кровотечениями

Жители Новосибирской области собирают деньги на лечение 13-летней Сони Тазовой из Линево Новосибирской области. Об этом сообщил фонд «Подари жизнь».

По данным фонда, мать Сони заболела гриппом на 25-й неделе беременности и ей было проведено экстренное кесарево сечение. После операции мать впала в кому и не могла видеть свою дочь, пока ей не исполнилось два месяца.

В Новосибирске спасают 13-летнюю девочку с постоянными кровотечениями
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Врачи обнаружили у Сони синдром Рубинштейна-Тайли. Этот синдром -генетическое заболевание, которое нарушает интеллектуальное и физическое развитие. У Сони задержка умственного и языкового развития. У нее также бывают эпилептические припадки.

Кроме того, у девочки диагностирована тяжелая тромбоцитопения и постоянные кровотечения. Соня была направлена в отделение онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы. Теперь ребенку требуется дополнительное генетическое обследование, которое проводится в Москве.

Стоимость перелета в столицу составляет 50 000 рублей. Эта сумма неподъемна для бабушки и матери, воспитывающих девочку. В настоящее время осталось возместить 35 600 рублей. Врачи не исключают, что девочке может понадобиться пересадка костного мозга.

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