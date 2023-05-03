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«Нет хвоста и глаза»: зоозащитники спасают подстреленного пса в Новосибирске

3 мая 2023, 09:39
Фото: предоставлено героями/Сибкрай.ru
Под Новосибирском нашли пса без хвоста и глаза

В Новосибирске искалеченную собаку спасают зоозащитники

Новосибирские зоозащитники взяли на себя заботу о псе из поселка Загора, который был найден без глаза и с тяжелыми ранами. Жуткие фото собаки они увидели в соцсети.

Организация «Осиротевший» приняла решение отправиться на место, где обитала искалеченная собака, но она уже была у одной из местных жительниц. Женщину даже вознаградили за помощь псу.

Вечером 2 мая питомца, которого прозвали Фадей, волонтеры доставили в ветклинику «Бэст» в Новосибирске. Там им сообщили, что раны у собаки – огнестрельные.

Также, как узнал Сибкрай.ru, у животного оторван хвост, есть подозрение на перелом крестца, пуля в грудопоясничном отделе, один глаз частично или полностью отсутствует. Куратор пса Анна отметила, что лечение будет дорогостоящим.

Сейчас волонтеры собирают деньги на операцию для Фадея и другого пса из Маслянино, которого тоже недавно нашли подстреленным из оружия.

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#Алина Шефер#Собака#Волонтеры#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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