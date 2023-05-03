«Нет хвоста и глаза»: зоозащитники спасают подстреленного пса в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Организация «Осиротевший» приняла решение отправиться на место, где обитала искалеченная собака, но она уже была у одной из местных жительниц. Женщину даже вознаградили за помощь псу.
Вечером 2 мая питомца, которого прозвали Фадей, волонтеры доставили в ветклинику «Бэст» в Новосибирске. Там им сообщили, что раны у собаки – огнестрельные.
Также, как узнал Сибкрай.ru, у животного оторван хвост, есть подозрение на перелом крестца, пуля в грудопоясничном отделе, один глаз частично или полностью отсутствует. Куратор пса Анна отметила, что лечение будет дорогостоящим.
Сейчас волонтеры собирают деньги на операцию для Фадея и другого пса из Маслянино, которого тоже недавно нашли подстреленным из оружия.