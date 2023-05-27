В Новосибирске спасают 13-летнюю девочку с постоянными кровотечениями

Ее жизнь была сложной еще до ее рождения. В 25 недель беременности мама Сони заболела гриппом, и ей вынуждены были провести экстренное кесарево сечение. После операции матери пришлось пережить кому. Она увидела свою дочь только через два месяца после родов.