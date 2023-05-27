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В Новосибирске спасают 13-летнюю девочку с постоянными кровотечениями

27 мая 2023, 10:40
Фото: 1MI
Сбор средств на помощь 13-летней девочке по имени Соня Тазова начали в Новосибирске. Девочка страдает от редкого генетического заболевания, известного как синдром Рубинштейна-Тейри.

Это заболевание характеризуется задержкой интеллектуального и физического развития. У Сони нарушение речи, и она страдает приступами эпилепсии.

Ее жизнь была сложной еще до ее рождения. В 25 недель беременности мама Сони заболела гриппом, и ей вынуждены были провести экстренное кесарево сечение. После операции матери пришлось пережить кому. Она увидела свою дочь только через два месяца после родов.

В младенчестве у Сони также обнаружили тяжелую тромбоцитопению. Лечение в Новосибирске не принесло успеха и ее направили на дополнительное генетическое исследование в Москву.

Но стоимость авиабилетов от Новосибирска до Москвы составляет 50 000 рублей - у матери и бабушки, которые заботятся о здоровье Сони, нет таких денег. Фонд «Подари жизнь» начал сбор средств для помощи семьей.

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#Алина Шефер#Дети#Заболевание#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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