В Новосибирске спасают 13-летнюю девочку с постоянными кровотечениями

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Это заболевание характеризуется задержкой интеллектуального и физического развития. У Сони нарушение речи, и она страдает приступами эпилепсии.
Ее жизнь была сложной еще до ее рождения. В 25 недель беременности мама Сони заболела гриппом, и ей вынуждены были провести экстренное кесарево сечение. После операции матери пришлось пережить кому. Она увидела свою дочь только через два месяца после родов.
В младенчестве у Сони также обнаружили тяжелую тромбоцитопению. Лечение в Новосибирске не принесло успеха и ее направили на дополнительное генетическое исследование в Москву.
Но стоимость авиабилетов от Новосибирска до Москвы составляет 50 000 рублей - у матери и бабушки, которые заботятся о здоровье Сони, нет таких денег. Фонд «Подари жизнь» начал сбор средств для помощи семьей.