Новосибирские хирурги спасли сердце девушки от винта

В прошлом году 32-летняя жительница Новосибирска обратилась в НИИТО с жалобой на боль в поясничном отделе. Во время компьютерной томографии выяснилось, что пациентке ранее установили металлическую конструкцию для стягивания позвоночника в центре имени Мешалкина. Спустя двенадцать лет после операции от крепежа отскочил винт и к моменту обращения находился в опасной близости от сердечной аорты. Чтобы не повредить кровеносные сосуды, нейрохирурги НИИТО обратились к коллегам за помощью в проведении двухэтапной операции.