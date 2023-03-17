atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Новосибирские хирурги спасли сердце девушки от винта

17 марта 2023, 06:51
Фото: Страница НИИТО имени Я.Л.Цивьяна «ВКонтакте»
Новосибирские медики провели уникальную операцию
В Новосибирске провели уникальную двухэтапную операцию на сердце. Пациентке грозил разрыв аорты. Об этом сообщили в НИИТО имени Я.Л.Цивьяна.
«Совместная операция [с НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина] помогла спасти девушку со сломанной системой коррекции позвоночника. Уникальность клинического случая заключалась в положении металлического крепежа, который мог в любой момент повредить аорту», - рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

В прошлом году 32-летняя жительница Новосибирска обратилась в НИИТО с жалобой на боль в поясничном отделе. Во время компьютерной томографии выяснилось, что пациентке ранее установили металлическую конструкцию для стягивания позвоночника в центре имени Мешалкина. Спустя двенадцать лет после операции от крепежа отскочил винт и к моменту обращения находился в опасной близости от сердечной аорты. Чтобы не повредить кровеносные сосуды, нейрохирурги НИИТО обратились к коллегам за помощью в проведении двухэтапной операции.

В течение дня кардиохирургами была укреплена стенка аорты и установлен специальный протез. Вторым этапом стало удаление винта и замена стержня. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

Недавно новосибирские медики провели уникальную операцию по выведению одиннадцатилетней школьницы из комы. Девочке поставили «искусственное сердце»

Гололедные травмы – симптомы перелома перечислил травматолог ННИИТО
Узнать подробнее
#Александр Ляхов#Новосибирск#Медицина#Операция#Здоровье#НИИТО
Подпишитесь
«Новосибирск-мальчик не похож на сибиряка»: реальный фотограф об образе от нейросети
Вчера, 02:55
В Новосибирске глава солдатских матерей раскритиковала призыв в армию с 21 года
Сегодня, 01:54
Студенты НГТУ в Новосибирске получили уведомления о вызове в военкомат
Вчера, 01:49
Фламинго вышли на первую весеннюю прогулку в Новосибирском зоопарке – фото
Сегодня, 01:35
Что известно о матери, чей ребенок гулял в одном летнем платье в Новосибирске
Вчера, 09:03
В Новосибирске завершили поиски двух пропавших три дня назад мальчиков
Вчера, 10:26