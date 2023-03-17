Новосибирские хирурги спасли сердце девушки от винта

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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«Совместная операция [с НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина] помогла спасти девушку со сломанной системой коррекции позвоночника. Уникальность клинического случая заключалась в положении металлического крепежа, который мог в любой момент повредить аорту», - рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
В прошлом году 32-летняя жительница Новосибирска обратилась в НИИТО с жалобой на боль в поясничном отделе. Во время компьютерной томографии выяснилось, что пациентке ранее установили металлическую конструкцию для стягивания позвоночника в центре имени Мешалкина. Спустя двенадцать лет после операции от крепежа отскочил винт и к моменту обращения находился в опасной близости от сердечной аорты. Чтобы не повредить кровеносные сосуды, нейрохирурги НИИТО обратились к коллегам за помощью в проведении двухэтапной операции.
В течение дня кардиохирургами была укреплена стенка аорты и установлен специальный протез. Вторым этапом стало удаление винта и замена стержня. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.
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