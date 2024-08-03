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НИИТО

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2024
Не могла говорить: от сдавливающей опухоли в шее спасли женщину новосибирские врачи
Резкое ухудшение самочувствия 49-летняя жительница Алтайского края Нина Ромашова ощутила весной, рассказали в новосибирском НИИТО.
3 августа, 10:01
Опухоль размером с теннисный мяч удалили из головы женщины новосибирские врачи
44-летняя Ирина ходила с опухолью около 10 лет, умело скрывая ее прической, пока поняла, что тянуть дальше некуда, рассказали в новосибирском НИИТО.
9 июня, 02:31
Новосибирские врачи возвращают подвижность руки женщине после нападения медведя
В 2014 году на Татьяну и ее мужа во время прогулки с собакой на границе с лесом напал медведь. Мужчина получил смертельные травмы, женщина тяжело пострадала, особенно ее рука.
1 апреля, 10:44
Новосибирские хирурги из НИИТО спасли девочку-подростка от болезненного сколиоза
В НИИТО имени Цивьяла девочке-подростку провели уникальную операцию на позвоночнике. С самого детства у ребенка прогрессировал сколиоз, что привело к искривлению позвоночника на 115 градусов.
22 марта, 09:24
Новосибирские нейрохирурги удалили пациентке опухоль головного мозга микроскопом
Хирурги НИИТО провели сложную операцию на головном мозге Веронике Шаповаловой. Сибирячке удалили опасную опухоль.
21 марта, 13:28
Хрустальную девочку прооперировали ортопеды новосибирского НИИТО
Ортопеды Новосибирского НИИТО прооперировали шестилетнюю хрустальную девочку, у которой было диагностировано редкое заболевание.
23 февраля, 05:32
Покоритель Эвереста рассказал об опыте лечения у новосибирских врачей
Титулованный альпинист Глеб Соколов несколько раз становился пациентом отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов Новосибирского НИИТО. Об этом 29 января сообщает пресс-служба клиники.
29 января, 11:04
2023
«Бенефициары скрываются от правосудия»: директор ННИИТО о банкротстве «Клиники НИИТО»
Директор новосибирского НИИТО имени Цивьяна Андрей Корыткин прокомментировал ситуацию вокруг банкротства АНО «Клиника НИИТО» 28 ноября. Он заявил, что не даст нанести институту «повторный ущерб» и напомнил, что двое фигурантов дела объявлены в розыск.
28 ноября 2023, 09:13
Какие травмы получают новосибирцы в гололед, рассказал директор НИИТО
28 ноября 2023, 06:04
Новосибирские врачи НИИТО избавили героя СВО от головных болей при смене погоды
В Новосибирске врачи НИИТО рассказали, как лечили главного героя спецоперации от болей в голове при смене погоды. Теперь Тихон Седов почти полностью избавился от слабости в конечностях и болей при изменении погоды. Он скоро вернется к своей семье — жене и маленькому сыну.
14 августа 2023, 02:46
В новосибирской «Клинике НИИТО» введена финальная стадия процедуры банкротства
27 мая 2023, 04:24
Кроссовки — убийцы ног: что будет, если носить их каждый день, рассказал врач-ортопед
28 марта 2023, 07:53
Новосибирские хирурги спасли сердце девушки от винта
В Новосибирске провели уникальную двухэтапную операцию на сердце. Пациентке грозил разрыв аорты. Об этом сообщили в НИИТО имени Я.Л.Цивьяна.
17 марта 2023, 06:51
Благодаря хирургам ННИИТО миниатюрная женщина с вывихом суставов стала выше на 6 см
28 января 2023, 05:10
2022
Медик из НИИТО стал участником программы "Жить здорово" с Еленой Малышевой
Хирург из новосибирского института травматологии и ортопедии Василий Суздалов рассказал о лечении пациентки с тяжёлой формой сколиоза в программе Первого канала
30 октября 2022, 07:10

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