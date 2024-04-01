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Врачи НИИТО работают над возвращением подвижности руки жительницы города Стрежевой на севере Томской области

Новосибирские врачи возвращают подвижность руки женщине после нападения медведя

1 апреля 2024, 10:44
Фото: vk.com / niito_novosibirsk
Врачи НИИТО работают над возвращением подвижности руки жительницы города Стрежевой на севере Томской области
В 2014 году на Татьяну и ее мужа во время прогулки с собакой на границе с лесом напал медведь. Мужчина получил смертельные травмы, женщина тяжело пострадала, особенно ее рука.

Новосибирские врачи работают над возвращением подвижности руки жительницы города Стрежевой, расположенного на севере Томской области. Об этом сообщает пресс-служба НИИТО. В сентябре 2014 года на Татьяну и ее мужа во время прогулки с собакой на границе с лесом напал медведь. Мужчина получил смертельные травмы, женщина тяжело пострадала, особенно ее рука — предплечье и кисть.

Местные врачи смогли спасти руку от ампутации, ее состояние стабилизировали, и уже в областной больнице Томска врачи три месяца боролись за спасение ее кисти.

С момента нападения медведя прошло 10 лет, а Татьяна продолжает бороться за свое здоровье. За эти годы женщина перенесла около 20 операций. Медведь повредил все структуры ее руки: ткани, кости, нервы, сухожилия. Женщине устанавливали металлоконструкции и спасали ткани от некроза.

Перенесенные испытания негативно сказались на функционале руки, у женщины не шевелились несколько пальцев. Их сковали рубцы, которые буквально припаяли сухожилия к металлоконструкциям. Для того, чтобы восстановить мобильность руки, Татьяна обратилась в Новосибирский НИИТО. Травматолог-ортопед Тимофей Александров заверил: надежда есть.

Пациентке была показана реконструктивная операция. Команда хирургов заменила металлоконструкции на эластичные тены внутри лучевой и локтевой костей. Врачи ожидают, что движения в пальцах начнут восстанавливаться. На следующем этапе вмешательства специалисты займутся корректировкой положения двух пальцев кисти.

Татьяна настроена максимально восстановить свое здоровье и вернуться к нормальной жизни.

«В самом начале после трагедии мои дети заставили вернуться к жизни. Беспрецедентная поддержка родных и близких, друзей и коллег моих и мужа, поддержка врачей — это дорогого стоит», — говорит сибирячка.
Татьяна с лечащим врачом Тимофеем Александровым перед выпискойТатьяна с лечащим врачом Тимофеем Александровым перед выпиской
Рентген руки Татьяны перед выпискойРентген руки Татьяны перед выпиской
Татьяна с лечащим врачом Тимофеем Александровым перед выпиской
Фото: vk.com / niito_novosibirsk
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