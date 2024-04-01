Новосибирские врачи возвращают подвижность руки женщине после нападения медведя

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Новосибирские врачи работают над возвращением подвижности руки жительницы города Стрежевой, расположенного на севере Томской области. Об этом сообщает пресс-служба НИИТО. В сентябре 2014 года на Татьяну и ее мужа во время прогулки с собакой на границе с лесом напал медведь. Мужчина получил смертельные травмы, женщина тяжело пострадала, особенно ее рука — предплечье и кисть.
Местные врачи смогли спасти руку от ампутации, ее состояние стабилизировали, и уже в областной больнице Томска врачи три месяца боролись за спасение ее кисти.
С момента нападения медведя прошло 10 лет, а Татьяна продолжает бороться за свое здоровье. За эти годы женщина перенесла около 20 операций. Медведь повредил все структуры ее руки: ткани, кости, нервы, сухожилия. Женщине устанавливали металлоконструкции и спасали ткани от некроза.
Перенесенные испытания негативно сказались на функционале руки, у женщины не шевелились несколько пальцев. Их сковали рубцы, которые буквально припаяли сухожилия к металлоконструкциям. Для того, чтобы восстановить мобильность руки, Татьяна обратилась в Новосибирский НИИТО. Травматолог-ортопед Тимофей Александров заверил: надежда есть.
Пациентке была показана реконструктивная операция. Команда хирургов заменила металлоконструкции на эластичные тены внутри лучевой и локтевой костей. Врачи ожидают, что движения в пальцах начнут восстанавливаться. На следующем этапе вмешательства специалисты займутся корректировкой положения двух пальцев кисти.
Татьяна настроена максимально восстановить свое здоровье и вернуться к нормальной жизни.
«В самом начале после трагедии мои дети заставили вернуться к жизни. Беспрецедентная поддержка родных и близких, друзей и коллег моих и мужа, поддержка врачей — это дорогого стоит», — говорит сибирячка.