Новосибирские врачи возвращают подвижность руки женщине после нападения медведя

Новосибирские врачи работают над возвращением подвижности руки жительницы города Стрежевой, расположенного на севере Томской области. Об этом сообщает пресс-служба НИИТО. В сентябре 2014 года на Татьяну и ее мужа во время прогулки с собакой на границе с лесом напал медведь. Мужчина получил смертельные травмы, женщина тяжело пострадала, особенно ее рука — предплечье и кисть.