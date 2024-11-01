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Врач

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Ноябрь
Кто станет новым главой Минздрава Новосибирской области — названо имя кандидата
В правительстве Новосибирской области нашли кандидата на пост главы Минздрава, сообщают источники.
1 ноября, 03:09
Октябрь
В Новосибирске девушка с синдромом Рапунцель съела 2 кг волос
Девушка из Новосибирска наелась своих волос и легла под нож хирурга: о необычной ситуации рассказали в Минздраве.
23 октября, 12:24
Робот Николай стал записывать новосибирцев к врачу через ВКонтакте
Цифровой помощник научился взаимодействовать с новосибирцами через мессенджер ВКонтакте. Создание новых электронных форматов и процесс перехода на них соответствуют реализации национальной цели «Цифровая трансформация». Ее достижение находится на контроле Минцифры региона.
11 октября, 05:06
Август
Пациентка избила медика за отказ выдать талон в больнице Новосибирской области
Женщина напала на врачей в Искитиме, о чем рассказали в соцсетях больницы.
26 августа, 09:05
Врача скорой помощи взял в заложники агрессивный житель Новосибирска
55-летний житель Кировского района вызвал медиков для своей матери, но визит пошел не по плану, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
5 августа, 07:29
Хирург из Новосибирска, потерявший ногу и семью, собирается снова оперировать
Игорь Клочихин, врач, посвятивший три десятилетия спасению людей, теперь сам оказался в роли пациента.
3 августа, 06:59
Июль
Пересмотреть дело хирурга просят близкие умершей девочки из Новосибирска
Направить дело заново в суд добиваются родственники умершей после выпитого йогурта в Новосибирске, о чем рассказала мама девочки.
26 июля, 07:22
Май
Жизнь маленькой девочки из Новосибирска суд «оценил» в три года условного срока
20 мая, 08:19
Зожник похудел на 26 кг и чуть не умер — его спасли врачи из Новосибирска
Житель Кемеровской области едва не лишился жизни из-за резкого похудения — историю его спасения рассказали в НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина.
16 мая, 01:37
Апрель
Новосибирский художник поехал на СВО, чтобы лечить зубы
20 апреля, 03:30
Больница под Новосибирском выбрасывает на улицу пробирки с кровью
Искитимцы пожаловались в соцсетях на разбросанные отходы из больницы. Многие боятся, что они могут быть опасны.
14 апреля, 04:14
Пластического хирурга привлекли к ответственности за кровавую «валентинку»
В клинике заявили, что с персоналом провели разъяснительные беседы, хирурга привлекли к дисциплинарной ответственности.
12 апреля, 07:50
Пластический хирург подарил «валентинку» из кожи пациента — общественность в шоке
11 апреля, 08:36
Новосибирские врачи возвращают подвижность руки женщине после нападения медведя
В 2014 году на Татьяну и ее мужа во время прогулки с собакой на границе с лесом напал медведь. Мужчина получил смертельные травмы, женщина тяжело пострадала, особенно ее рука.
1 апреля, 10:44
Март
Почему я страдаю запорами: симптомы, о которых неловко говорить
6 марта, 11:06
Февраль
Хрустальную девочку прооперировали ортопеды новосибирского НИИТО
Ортопеды Новосибирского НИИТО прооперировали шестилетнюю хрустальную девочку, у которой было диагностировано редкое заболевание.
23 февраля, 05:32
Иск на 2 млн рублей к медикам подал лишившийся ноги житель Новосибирска
13 февраля, 09:20
Самые частые болезни пациентов назвали в новосибирской клинике Мешалкина
Ишемия оказалась самым частым заболеванием, с которым пациенты обратились в Национальный медицинский исследовательский центр им. Е. Н. Мешалкина в 2023 году.
7 февраля, 02:20
«Полная естественность»: новосибирский врач рассказал про грудь Юлии Снигирь
25 января в российский прокат вышел фильм «Мастер и Маргарита». Главную женскую роль в картине сыграла Юлия Снигирь. Многие новосибирцы задаются вопросом о формах актрисы.
1 февраля, 09:41
Январь
Новосибирец в страхе выпил бутылку водки и потерял сознание после стоматолога
12 января, 05:45

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