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Posted 4 декабря, 05:44

Published 4 декабря, 05:44

Modified 4 декабря, 05:46

Updated 4 декабря, 05:46

Ребенку помогут

Новосибирский хирург восстановит лицо избитого отчимом ребенка

4 декабря 2024, 05:44
Фото: 1MI. Ребенку помогут
В Новосибирске помогут ребенку, которого жестоко избили родители: об этом рассказал хирург.

Врач Артем Бакушев помогает пациентам как в Новосибирске, так и в Новокузнецке. На его счету несколько благотворительных операций. После резонансной истории с 12-летним мальчиком, он решил ему помочь.

Медик восстановит ему верхнюю губу: эта операция весьма сложная, пишет КП-Новосибирск. К ней могут приступить лишь после восстановления ребенка.

Сейчас мальчик в больнице. Он поступил туда после избиения отчимом. Несколько дней школьник прятался в магазине, сбежав из дома. Его нашли сотрудники в измученном состоянии. На лице не было живого следа.

Правоохранители узнали, что дома ребенка били отчим и мать. Несовершеннолетнего недокармливали, выставляли в мороз на улицу и били. В отношении родителей возбуждено дело, они арестованы. Недавно школьница в Новосибирске сбежала из дома из-за угроз парня-абьюзера.

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