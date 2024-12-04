Новосибирский хирург восстановит лицо избитого отчимом ребенка

Posted 4 декабря, 05:44
Published 4 декабря, 05:44
Modified 4 декабря, 05:46
Updated 4 декабря, 05:46
Врач Артем Бакушев помогает пациентам как в Новосибирске, так и в Новокузнецке. На его счету несколько благотворительных операций. После резонансной истории с 12-летним мальчиком, он решил ему помочь.
Медик восстановит ему верхнюю губу: эта операция весьма сложная, пишет КП-Новосибирск. К ней могут приступить лишь после восстановления ребенка.
Сейчас мальчик в больнице. Он поступил туда после избиения отчимом. Несколько дней школьник прятался в магазине, сбежав из дома. Его нашли сотрудники в измученном состоянии. На лице не было живого следа.
Правоохранители узнали, что дома ребенка били отчим и мать. Несовершеннолетнего недокармливали, выставляли в мороз на улицу и били. В отношении родителей возбуждено дело, они арестованы. Недавно школьница в Новосибирске сбежала из дома из-за угроз парня-абьюзера.