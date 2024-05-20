Жизнь маленькой девочки из Новосибирска суд «оценил» в три года условного срока

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В Новосибирске к трем годам лишения свободы условно суд приговорил врача городской детской больницы скорой помощи, по вине которого в январе 2020 года умерла двухлетняя девочка. Кроме этого, медику запретили два с половиной года лечить людей, рассказали в пресс-службе областного следственного комитета.
Из материалов суда следует, что в ту злополучную ночь в больницу привезли ребенка, которому стало плохо после употребления йогурта. Доктор не смог разглядеть на рентгеновском снимке кишечную непроходимость, и отправил девочку в другую больницу, где она и умерла в реанимации.
В итоге врача признали виновным в халатности, повлекшей смерть пациента.
Прокурор потребовал приговорить подсудимого к четырем годам колонии, но суд решил ограничиться менее строгим наказанием.