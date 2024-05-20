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Жизнь маленькой девочки из Новосибирска суд «оценил» в три года условного срока

Жизнь маленькой девочки из Новосибирска суд «оценил» в три года условного срока

20 мая 2024, 08:19
Фото: 1MI
В Новосибирске осудили врача, по вине которого в 2020 году в больнице умерла двухлетняя девочка, следует из сообщения областного следственного комитета.

В Новосибирске к трем годам лишения свободы условно суд приговорил врача городской детской больницы скорой помощи, по вине которого в январе 2020 года умерла двухлетняя девочка. Кроме этого, медику запретили два с половиной года лечить людей, рассказали в пресс-службе областного следственного комитета.

Из материалов суда следует, что в ту злополучную ночь в больницу привезли ребенка, которому стало плохо после употребления йогурта. Доктор не смог разглядеть на рентгеновском снимке кишечную непроходимость, и отправил девочку в другую больницу, где она и умерла в реанимации.

В итоге врача признали виновным в халатности, повлекшей смерть пациента.

Прокурор потребовал приговорить подсудимого к четырем годам колонии, но суд решил ограничиться менее строгим наказанием.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Врач#Суд#Приговор#Халатность#Детская больница
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