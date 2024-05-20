Жизнь маленькой девочки из Новосибирска суд «оценил» в три года условного срока

Из материалов суда следует, что в ту злополучную ночь в больницу привезли ребенка, которому стало плохо после употребления йогурта. Доктор не смог разглядеть на рентгеновском снимке кишечную непроходимость, и отправил девочку в другую больницу, где она и умерла в реанимации.