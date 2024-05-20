Сорок мигрантов за неделю принудительно вывезли из Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
С территории Новосибирской области на минувшей неделе за различные нарушения миграционного законодательства были депортированы трое мигрантов. Еще 37 приезжих были выдворены из страны, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве начальник полицейского управления Андрей Кульков.
Теперь депортированным гражданам других стран будет запрещено вновь въезжать в Россию в течение пяти лет. Они будут отправлены на родину принудительно, тогда как выдворенным приезжим объявляется об отказе в праве пребывания, и они должны покинуть страну самостоятельно.
Помимо актуальной ситуации с мигрантами, Кульков рассказал об общем положении дел с криминалом. По его словам, из 444 преступлений, совершенных на территории Новосибирской области за неделю, почти половина — это кражи. В 165 случаях злоумышленники использовали свои знания в области IT.
15 правонарушений связаны с наркотическими веществами, изъято более килограмма запрещенных веществ. Кроме того, в регионе за семь дней у граждан обнаружено и изъято 30 единиц огнестрельного оружия.