Сорок мигрантов за неделю принудительно вывезли из Новосибирской области

Теперь депортированным гражданам других стран будет запрещено вновь въезжать в Россию в течение пяти лет. Они будут отправлены на родину принудительно, тогда как выдворенным приезжим объявляется об отказе в праве пребывания, и они должны покинуть страну самостоятельно.