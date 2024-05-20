atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Сорок мигрантов за неделю принудительно вывезли из Новосибирской области

Сорок мигрантов за неделю принудительно вывезли из Новосибирской области

20 мая 2024, 06:17
Фото: 1MI
Из Новосибирской области три мигранта за неделю подверглись принудительной депортации, еще 37 выдворены, следует из доклада главы управления полиции региона Андрея Кулькова.

С территории Новосибирской области на минувшей неделе за различные нарушения миграционного законодательства были депортированы трое мигрантов. Еще 37 приезжих были выдворены из страны, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве начальник полицейского управления Андрей Кульков.

Теперь депортированным гражданам других стран будет запрещено вновь въезжать в Россию в течение пяти лет. Они будут отправлены на родину принудительно, тогда как выдворенным приезжим объявляется об отказе в праве пребывания, и они должны покинуть страну самостоятельно.

Помимо актуальной ситуации с мигрантами, Кульков рассказал об общем положении дел с криминалом. По его словам, из 444 преступлений, совершенных на территории Новосибирской области за неделю, почти половина — это кражи. В 165 случаях злоумышленники использовали свои знания в области IT.

15 правонарушений связаны с наркотическими веществами, изъято более килограмма запрещенных веществ. Кроме того, в регионе за семь дней у граждан обнаружено и изъято 30 единиц огнестрельного оружия.

Читайте также:
Хвостатая сотрудница таможни не дала вывезти валюту из Новосибирской областиРоссиянку не пустили за границу из-за «не так» написанного имениДвух мигрантов жестоко избила толпа в Ленинском районе Новосибирска
#Юрий Фомиченко#Криминал#Происшествия#Новосибирская область#Полиция#Мигранты#Кража#Депортация
Подпишитесь
Назван срок появления новых станций метро в Новосибирске
Сегодня, 03:12
Реконструкцию площади Калинина снова перенесла мэрия Новосибирска — причина
Вчера, 03:04
Названы даты ближайших мощных магнитных бурь в Новосибирской области
Сегодня, 01:04
Трубу прорвало на Гусинобродском шоссе в Новосибирске — вода бьет фонтаном
18 мая, 07:56
Стали известны даты выпускных у школьников в Новосибирской области
18 мая, 06:57
Рассекречены имена игроков новосибирского ХК «Сибирь» на новый сезон
18 мая, 03:56
"