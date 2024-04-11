Пластический хирург вырезал «валентинку» из кожи пациента — общественность в шоке

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Новосибирске разгорается скандал. Всё началось с публикации в запрещенной социальной сети. В аккаунте пластического хирурга Рустама Курманбаева появились фотографии, на которых он во время операции вырезал участок кожи в форме сердца у пациента. Радостный доктор, улыбку которого не может скрыть маска, протягивает свою поделку в объектив камеры.
Согласно информации из открытых источников, пластический хирург Курманбаев Рустам Амангельдыевич ведет прием в клинике «Претор» на Фрунзе. Сейчас фотография в его аккаунте уже удалена.
На своей странице «ВКонтакте» судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун высказал свое недовольство по поводу вопиющего случая, который нарушает врачебную этику:
«Курманбаев в процессе операции вырезал из тела пациентки фрагмент кожи с подкожной жировой основой в виде сердечка, и с такой вот „валентинкой“ сфотографировался и выложил эту фотографию в сеть. На другой фотографии кожу держит коллега Курманбаева, а он на заднем плане „лайкает“ происходящее характерным жестом. На этом ад не заканчивается — фотографии снабжены поздравительными надписями, адресованными какой-то женщине, чей ник указан тут же, на фото…<>…Я очень надеюсь, что на этот случай обратят внимание и следственный комитет и врачебное сообщество и в отношении Курманбаева будут сделаны соответствующие выводы, а мы о них узнаем».
Новосибирцы активно комментируют произошедшее в соцсетях, разделившись на два лагеря (за и против):
«Он реально псих»;
«Может сама клиентка разрешила»;
«Советское поколение врачей такого себе не позволит, это молодые такой ерундой занимаются»;
«Нормальный врач, просто добавил кусочек юмора из своей профессии он же не голову отрезанную выложил».
Официально в клинике оперативно скандал не прокомментировали. Atas.info будет следить за развитием событий.