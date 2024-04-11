Пластический хирург вырезал «валентинку» из кожи пациента — общественность в шоке

В Новосибирске разгорается скандал. Всё началось с публикации в запрещенной социальной сети. В аккаунте пластического хирурга Рустама Курманбаева появились фотографии, на которых он во время операции вырезал участок кожи в форме сердца у пациента. Радостный доктор, улыбку которого не может скрыть маска, протягивает свою поделку в объектив камеры.