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Нога начала отмирать из-за невнимательности врачей государственной больницы

Житель Новосибирска отсудил 2,5 млн за ампутированную из-за ошибки врачей ногу

8 апреля 2024, 15:25
Фото: 1MI
Нога начала отмирать из-за невнимательности врачей государственной больницы

Новосибирцу отрезали ногу из-за неверного диагноза: он отсудил 2,5 млн рублей

2,5 миллиона рублей компенсации отсудил житель Новосибирска у городской клинической больницы №1. Медики не заметили тромбоз, из-за чего он лишился голени

Зимой 2022 году у сибиряка резко разболелась нога, колено и голень опухли и стали багрового цвета. Врачи скорой помощи решили, что у него растяжение связок и поставили укол обезболивающего. Однако сильные боли не проходили, мужчина снова вызвал неотложку, ему вновь диагностировали растяжение и отправили в травмпункт. Травматолог заподозрил тромбоз вен и выписал направление в стационар.

Но в горбольнице про результатам УЗИ тромбоз не выявили, прописали таблетки и отправили пациента домой. На пятый день мучений он обратился в платную клинику. Там зафиксировали некроз тканей из-за обильного тромбоза. Хирургического вмешательства было уже не избежать. В результате пришлось провести три операции, но стопу мужчине сохранить не удалось, сообщает телеграм-канал «База».

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#Новосибирск#Суд#Компенсация#Ампутация#Врачебная ошибка
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