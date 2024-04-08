Житель Новосибирска отсудил 2,5 млн за ампутированную из-за ошибки врачей ногу

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Зимой 2022 году у сибиряка резко разболелась нога, колено и голень опухли и стали багрового цвета. Врачи скорой помощи решили, что у него растяжение связок и поставили укол обезболивающего. Однако сильные боли не проходили, мужчина снова вызвал неотложку, ему вновь диагностировали растяжение и отправили в травмпункт. Травматолог заподозрил тромбоз вен и выписал направление в стационар.
Но в горбольнице про результатам УЗИ тромбоз не выявили, прописали таблетки и отправили пациента домой. На пятый день мучений он обратился в платную клинику. Там зафиксировали некроз тканей из-за обильного тромбоза. Хирургического вмешательства было уже не избежать. В результате пришлось провести три операции, но стопу мужчине сохранить не удалось, сообщает телеграм-канал «База».