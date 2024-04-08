Житель Новосибирска отсудил 2,5 млн за ампутированную из-за ошибки врачей ногу

Но в горбольнице про результатам УЗИ тромбоз не выявили, прописали таблетки и отправили пациента домой. На пятый день мучений он обратился в платную клинику. Там зафиксировали некроз тканей из-за обильного тромбоза. Хирургического вмешательства было уже не избежать. В результате пришлось провести три операции, но стопу мужчине сохранить не удалось, сообщает телеграм-канал «База».