Компенсация

Пятый день Новосибирск страдает от масштабной DDoS-атаки на «Электронный город»

Уже пятый день интернет-провайдер «Электронный город» (ООО «Новотелеком») подвергается массированной DDoS-атаке, оставив своих абонентов без стабильного интернета и ряда других услуг. Проблемы с доступом к сети и функционированием домофонов начались еще 6 октября.