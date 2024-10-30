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Компенсация

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Октябрь
Жителям Новосибирска возместят ущерб после коммунального ЧП
В Новосибирске сотни домов остались без отопления, а из-за коммунальной аварии жильцам причинен значительный ущерб, сообщили в ГСК.
30 октября, 09:11
Собака прокусила ногу ребенку в Новосибирской области — школьнику дали деньги
В Новосибирской области ребенку выплатили компенсацию за укус собаки, подробности дали в прокуратуре.
30 октября, 07:09
Гимназию обязали выплатить компенсацию за травму ребенка в Новосибирске
В Новосибирске со школы взыскали приличную компенсацию за травму ребенка, сообщает судебный департамент.
28 октября, 07:38
«Сказали, так бывает»: сибирячка может потерять работу из-за ошибки в паспорте
Сибирячке в паспортном столе выдали новые документы, однако в них женщина заметила две грубые ошибки, которые сейчас ей грозят лишением работы.
16 октября, 06:26
Покупатель получил компенсацию от магазина за отказ выдать виртуальный документ
Жителю Новосибирска присудили компенсацию морального вреда за отсутствие виртуального документа.
16 октября, 04:29
Железнодорожная фирма в Новосибирске задержала зарплату 160 рабочим предприятия
В Новосибирске прокуратура добилась восстановления прав более 160 сотрудников предприятия «ПЖТ Луч», которым задерживали заработную плату, об этом сообщили в надзорном ведомстве.
16 октября, 02:42
Очередной сбой в работе «Электронного города»: что происходит
Жители Новосибирска вновь столкнулись с серьезными проблемами в работе интернет-провайдера «Электронный город», о чем сообщают множество комментариев возмущенных пользователей.
13 октября, 22:52
100 тысяч рублей заплатила хозяйка агрессивных псов в Новосибирске
В Новосибирске суд взыскал материальную компенсацию в пользу девочки, на которую в частном секторе неожиданно набросились две собаки, следует из сообщения региональной прокуратуры.
11 октября, 04:33
Пятый день Новосибирск страдает от масштабной DDoS-атаки на «Электронный город»
Уже пятый день интернет-провайдер «Электронный город» (ООО «Новотелеком») подвергается массированной DDoS-атаке, оставив своих абонентов без стабильного интернета и ряда других услуг. Проблемы с доступом к сети и функционированием домофонов начались еще 6 октября.
10 октября, 17:39
3 миллиона рублей задолжала фирма своим сотрудникам в Новосибирске
В Новосибирске коммерческая компания только после вмешательства прокуратуры выдала зарплату сотрудникам, следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства.
10 октября, 03:28
После сбоя «Электронный город» выплатит компенсации абонентам — кто получит деньги
7 октября, 10:47
Ребенку из Новосибирска выплатили полмиллиона рублей за переломы
В Новосибирске ребенок пострадал на детской площадке: прокуратура ему добилась компенсации, сообщили в ведомстве.
2 октября, 02:10
Сентябрь
Травмированная жительница Бердска добилась выплат от банка за скользкий пол
Банк и травмированная женщина пришли к соглашению в зале суда, сообщили в региональном судебном департаменте.
23 сентября, 10:36
Суд оценил срыв строительства 4 моста в Новосибирске — сколько заплатит ГК «ВИС»
23 сентября, 06:13
Пьяный мужчина откусил соседу самое дорогое — как наказали агрессора
4 сентября, 04:32
Июль
Жительнице Новосибирской области пришлось в суде доказывать, что она не умерла
Жительницу новосибирского села посчитали мертвой, потому что патологоанатом совершил ошибку, сообщила сибирячка.
31 июля, 07:59
С бывших зеков добились 1,4 млн за нападение на новосибирского таксиста спустя 17 лет
Более миллиона рублей компенсации выплатили бывшие зеки за нападение на новосибирского таксиста, сообщили судебные приставы.
30 июля, 03:25
Собака набросилась на школьников в Новосибирской области — ее владелец поплатится
В Новосибирской области собака едва не разорвала детей, теперь ее владелец заплатит, подробности дали в прокуратуре.
24 июля, 06:26
5 тысяч евро присудил новосибирскому депутату ЕСПЧ за неделю в спецприемнике
19 июля, 04:59
1 млн заплатит директор новосибирского центра ребенку за сломанный позвоночник
В Новосибирске ребенок травмировался на горке: за это ему заплатят приличную компенсацию, рассказали в прокуратуре.
17 июля, 09:08

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