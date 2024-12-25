Вдова новосибирца получит компенсацию за смерть мужа на угольном разрезе

Несчастный случай произошёл 18 сентября 2023 года на угольном разрезе «Южное поле», расположенном в Кемеровской области. Во время работы машинист буровой установки отравился окисью углерода и скончался на месте. Тело мужчины обнаружили коллеги рядом с техникой, но спасти его было уже невозможно.