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Posted 25 декабря, 10:21

Published 25 декабря, 10:21

Modified 25 декабря, 10:23

Updated 25 декабря, 10:23

Деньги в паспорте

Вдова новосибирца получит компенсацию за смерть мужа на угольном разрезе

25 декабря 2024, 10:21
Фото: 1MI. Деньги в паспорте
Кировский районный суд Новосибирска обязал две компании выплатить вдове и детям погибшего рабочего компенсацию в размере 3,6 миллиона рублей.

Несчастный случай произошёл 18 сентября 2023 года на угольном разрезе «Южное поле», расположенном в Кемеровской области. Во время работы машинист буровой установки отравился окисью углерода и скончался на месте. Тело мужчины обнаружили коллеги рядом с техникой, но спасти его было уже невозможно.

Следствие установило, что рабочая зона не была оборудована необходимыми средствами вентиляции и контроля за содержанием угарного газа в воздухе. Это нарушение стало фатальным для машиниста.

Супруга погибшего, Мария Дмитриева, обратилась в суд, потребовав привлечь к ответственности как владельца угольного разреза ООО «Шахта №12», так и подрядную организацию ООО «Сибавтологистика», которой принадлежала буровая установка.

Суд согласился с доводами истицы. В материалах дела было доказано, что работодатели не обеспечили безопасные условия труда, что привело к гибели работника. В итоге суд постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу вдовы и несовершеннолетних детей погибшего. Общая сумма компенсации составила 3,6 миллиона рублей.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Суд#Компенсация#Кемеровская область#Несчастный случай#Вдова#Угольный разрез
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