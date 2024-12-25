Вдова новосибирца получит компенсацию за смерть мужа на угольном разрезе

Posted 25 декабря, 10:21
Published 25 декабря, 10:21
Modified 25 декабря, 10:23
Updated 25 декабря, 10:23
Несчастный случай произошёл 18 сентября 2023 года на угольном разрезе «Южное поле», расположенном в Кемеровской области. Во время работы машинист буровой установки отравился окисью углерода и скончался на месте. Тело мужчины обнаружили коллеги рядом с техникой, но спасти его было уже невозможно.
Следствие установило, что рабочая зона не была оборудована необходимыми средствами вентиляции и контроля за содержанием угарного газа в воздухе. Это нарушение стало фатальным для машиниста.
Супруга погибшего, Мария Дмитриева, обратилась в суд, потребовав привлечь к ответственности как владельца угольного разреза ООО «Шахта №12», так и подрядную организацию ООО «Сибавтологистика», которой принадлежала буровая установка.
Суд согласился с доводами истицы. В материалах дела было доказано, что работодатели не обеспечили безопасные условия труда, что привело к гибели работника. В итоге суд постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу вдовы и несовершеннолетних детей погибшего. Общая сумма компенсации составила 3,6 миллиона рублей.