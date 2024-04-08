Медиков больницы в Карасуке наказали за равнодушие к подростку-инвалиду

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Двое медиков-функционеров Карасукской центральной районной больницы получили дисциплинарные взыскания. Как установила прокуратура Новосибирской области, несовершеннолетней девушке с диагнозом сахарный диабет 1 типа, незаконно отказали в выдаче положенных медицинских изделий.
После личного обращения к главе региональной прокуратуры права подростка были восстановлены. Девушка получила все, что по закону ей необходимо для курса терапии, сообщили в пресс-службе ведомства. О какой врачебной помощи идет речь, прокуратура не конкретизирует.
Ранее мы рассказывали о том, что после прокурорской проверки было возбуждено дело в отношении руководителя пансионата «Кедр», где живут пожилые люди. Там не соблюдались требования противопожарной безопасности и санитарные нормы.