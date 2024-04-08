atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:49

Published Сегодня, 02:49

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Девушке не выдали необходимые медицинские изделия

Медиков больницы в Карасуке наказали за равнодушие к подростку-инвалиду

8 апреля 2024, 02:49
Фото: Изображение Midjourney
Девушке не выдали необходимые медицинские изделия

В Новосибиркой области медиков наказали за отказ в помощи девушке-диабетику

К ответственности привлекли двух представителей больницы в городе Карасук Новосибирской области за отказ предоставить положенную врачебную помощь подростку-диабетику

Двое медиков-функционеров Карасукской центральной районной больницы получили дисциплинарные взыскания. Как установила прокуратура Новосибирской области, несовершеннолетней девушке с диагнозом сахарный диабет 1 типа, незаконно отказали в выдаче положенных медицинских изделий.

После личного обращения к главе региональной прокуратуры права подростка были восстановлены. Девушка получила все, что по закону ей необходимо для курса терапии, сообщили в пресс-службе ведомства. О какой врачебной помощи идет речь, прокуратура не конкретизирует.

Ранее мы рассказывали о том, что после прокурорской проверки было возбуждено дело в отношении руководителя пансионата «Кедр», где живут пожилые люди. Там не соблюдались требования противопожарной безопасности и санитарные нормы.

Читайте также:
Крупный штраф для главы Центрального округа запросила новосибирская прокуратураИнвалида отгородили ширмой в госучреждении. Прокуратура проводит проверкуВ Новосибирске учителям выплатили зарплату после обращения в прокуратуру
#Общество#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Врачи
Подпишитесь
Новосибирский блогер показал, как выглядит Первомайский сквер изнутри — видео разрухи
Вчера, 11:25
Имя куратора назвал новосибирский террорист из «Крокуса»
Сегодня, 02:27
Новосибирец пришел в отпуск с СВО и сделал предложение своей девушке под водой
Вчера, 07:44
Биолог рассказал, как и когда в Новосибирске можно собирать березовый сок
Вчера, 06:44
5-летняя жительница Новосибирска признана самой красивой девочкой в России
Вчера, 04:40
В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка
5 апреля, 13:47
"