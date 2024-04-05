Дело на директора пансионата для престарелых «Кедр» возбудили в Новосибирске

Проверка, в которой участвовали сотрудники МЧС и Роспотребнадзора, показала, что учреждение эксплуатируют с нарушениями пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Не менее резонансным стало то, что в пансионате не было медперсонала, в котором могут нуждаться пенсионеры.