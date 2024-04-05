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Пансионат опечатали

Дело на директора пансионата для престарелых «Кедр» возбудили в Новосибирске

5 апреля 2024, 01:51
Фото: Прокуратура НСО
Пансионат опечатали
Жительница Новосибирска обратилась в прокуратуру с жалобой на условия содержания престарелых людей в одном из пансионатов. Проверка подтвердила нарушения, а директор привлечен к ответственности.

Пансионат «Кедр», расположенный в Заельцовском районе, предоставляет услуги по проживанию и уходу за пенсионерами и инвалидами, но не соблюдает условия функционирования социального учреждения.

Проверка, в которой участвовали сотрудники МЧС и Роспотребнадзора, показала, что учреждение эксплуатируют с нарушениями пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Не менее резонансным стало то, что в пансионате не было медперсонала, в котором могут нуждаться пенсионеры.

В отношении директора было возбуждено дело. Он обвиняется в оказании услуг, не соответствующих требования безопасности жизни пациентов. Работу пансионата временно остановили.

Напомним, ранее в Новосибирске закрыли скандальный пансионат «Гармония», где гибли старики. Постояльцев перевели в другие учреждения.

#Новосибирск#Роспотребнадзор#Уголовное дело#Проверка#Директор#Обслуживание#Эмилия Губарева#Прокурор#Жалоба#Пансионат
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