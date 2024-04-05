Дело на директора пансионата для престарелых «Кедр» возбудили в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:51
Published Сегодня, 01:51
Modified Сегодня, 01:53
Updated Сегодня, 01:53
Пансионат «Кедр», расположенный в Заельцовском районе, предоставляет услуги по проживанию и уходу за пенсионерами и инвалидами, но не соблюдает условия функционирования социального учреждения.
Проверка, в которой участвовали сотрудники МЧС и Роспотребнадзора, показала, что учреждение эксплуатируют с нарушениями пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Не менее резонансным стало то, что в пансионате не было медперсонала, в котором могут нуждаться пенсионеры.
В отношении директора было возбуждено дело. Он обвиняется в оказании услуг, не соответствующих требования безопасности жизни пациентов. Работу пансионата временно остановили.
Напомним, ранее в Новосибирске закрыли скандальный пансионат «Гармония», где гибли старики. Постояльцев перевели в другие учреждения.