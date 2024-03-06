Почему я страдаю запорами: симптомы, о которых неловко говорить

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Как говорит доктор Мартин Скерр, многим людям трудно обсуждать подобные симптомы, поэтому такие деликатные темы важно поднимать. Как правило, серьезные проблемы с кишечником начинаются с газообразования, слизи, запоров и даже кровотечения. Ощущение невозможности полностью опорожнить прямую кишку называется тенезмами. Если простыми словами, то у человека возникает постоянное желание сходить в туалет, но у него не получается. Запор приводит к серьезным осложнениям — кишечная непроходимость, перфорация кишки с развитием калового перитонита.
Причина может крыться в каких-то заболеваниях. Чтобы найти корень проблемы, нужно провести первоначальное исследование, называемое ректороманоскопией. Оно включает введение тонкого смотрового устройства в прямую кишку и толстый кишечник. Врач может также предложить колоноскопию для исследования всей длины толстого кишечника.
Однако серьезные диагнозы раньше времени ставить не нужно. Зачастую, запор кишечника связан с неправильным питанием. Запор может быть вызван обилием съеденной накануне мясной пищи. Такая еда надолго задерживается в кишечнике. Поэтому нужно соблюдать баланс: вместе с мясом нужно есть овощи, иначе белок долго переваривается и плохо продвигается по кишечнику, вызывая запоры. Деликатная проблема может быть связана с недостаточным количеством выпитой воды или же со стрессом.
Запор доставляет немало неприятностей. Зачастую, он возникает у тех, кто питается неправильно. Наладив здоровый рацион, можно избавиться от этой проблемы. Также такое заболевание возникает у тех, кто ведет малоактивный образ жизни. Те, кто придерживается ЗОЖ, не страдают такими проблемами.
На первой и легкой стадии человек чувствует дискомфорт на фоне редкого стула. Например, тяжесть в животе, ощущение неполного опорожнения кишечника.
Средняя стадия начинает развиваться, если оставить первые симптомы болезни без внимания. Опорожнение кишечника становится невозможным без слабительных.
Тяжелая стадия уже сопровождается сильной болью в животе и отсутствием стула. Чтобы опорожниться, применяют клизму или даже хирургическое вмешательство.
Больные могут пить слабительное месяцами, в результате чего, кишечник становится ленивым. Самостоятельная кишечная перистальтика полностью прекращается, а больному начинает требоваться большая доза. Да и вообще, самостоятельное назначение таких препаратов — это неправильный подход.
Лучше не доводить до крайности и лечить запор вовремя.
Важно обратиться к специалисту. Врач проведет лабораторные исследования, выявит истинную проблему и определит заболевание. Только после определения диагноза подбирается соответствующее лечение. Для всех все индивидуально.
Терапия должна быть весьма разной: