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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Почему возникает запор

Почему я страдаю запорами: симптомы, о которых неловко говорить

6 марта 2024, 11:06
Фото: 1MI
Почему возникает запор
Ничего не помогает от запора — иногда часто приходится слышать такую фразу. К решению этой деликатной проблемы нужно подходить комплексно.

Как говорит доктор Мартин Скерр, многим людям трудно обсуждать подобные симптомы, поэтому такие деликатные темы важно поднимать. Как правило, серьезные проблемы с кишечником начинаются с газообразования, слизи, запоров и даже кровотечения. Ощущение невозможности полностью опорожнить прямую кишку называется тенезмами. Если простыми словами, то у человека возникает постоянное желание сходить в туалет, но у него не получается. Запор приводит к серьезным осложнениям — кишечная непроходимость, перфорация кишки с развитием калового перитонита.

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Что делать при запоре

Причина может крыться в каких-то заболеваниях. Чтобы найти корень проблемы, нужно провести первоначальное исследование, называемое ректороманоскопией. Оно включает введение тонкого смотрового устройства в прямую кишку и толстый кишечник. Врач может также предложить колоноскопию для исследования всей длины толстого кишечника.

Однако серьезные диагнозы раньше времени ставить не нужно. Зачастую, запор кишечника связан с неправильным питанием. Запор может быть вызван обилием съеденной накануне мясной пищи. Такая еда надолго задерживается в кишечнике. Поэтому нужно соблюдать баланс: вместе с мясом нужно есть овощи, иначе белок долго переваривается и плохо продвигается по кишечнику, вызывая запоры. Деликатная проблема может быть связана с недостаточным количеством выпитой воды или же со стрессом.

Почему возникает запорПочему возникает запор
Почему возникает запор
Фото: 1MI

У кого может возникнуть запор

Запор доставляет немало неприятностей. Зачастую, он возникает у тех, кто питается неправильно. Наладив здоровый рацион, можно избавиться от этой проблемы. Также такое заболевание возникает у тех, кто ведет малоактивный образ жизни. Те, кто придерживается ЗОЖ, не страдают такими проблемами.

 

Кто в риске развития запора

  • пожилые люди,
  • беременные,
  • с синдром раздражённого кишечника,
  • те, кто принимает препараты от изжоги.

 

Стадии развития запора

На первой и легкой стадии человек чувствует дискомфорт на фоне редкого стула. Например, тяжесть в животе, ощущение неполного опорожнения кишечника.

Средняя стадия начинает развиваться, если оставить первые симптомы болезни без внимания. Опорожнение кишечника становится невозможным без слабительных.

Тяжелая стадия уже сопровождается сильной болью в животе и отсутствием стула. Чтобы опорожниться, применяют клизму или даже хирургическое вмешательство.

Есть несколько стадий развития запораЕсть несколько стадий развития запора
Есть несколько стадий развития запора
Фото: 1MI

Почему слабительное не помогает

Больные могут пить слабительное месяцами, в результате чего, кишечник становится ленивым. Самостоятельная кишечная перистальтика полностью прекращается, а больному начинает требоваться большая доза. Да и вообще, самостоятельное назначение таких препаратов — это неправильный подход.

 

У тех, кто страдает от запоров, повышен риск:

  • дивертикулеза толстой кишки или простыми словами — выпячивания и истончения стенки кишки и его осложнений;
  • полипы кишечника;
  • рак толстой и прямой кишки.

Лучше не доводить до крайности и лечить запор вовремя.

 

Как лечить запор

Важно обратиться к специалисту. Врач проведет лабораторные исследования, выявит истинную проблему и определит заболевание. Только после определения диагноза подбирается соответствующее лечение. Для всех все индивидуально.

Терапия должна быть весьма разной:
  • Массаж прямой кишки и живота.
  • Коррекция пищевого рациона.
  • Акупунктура;
  • Магнито-вакуумное лечение.
  • Средства народной медицины.
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