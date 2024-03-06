Почему я страдаю запорами: симптомы, о которых неловко говорить

Однако серьезные диагнозы раньше времени ставить не нужно. Зачастую, запор кишечника связан с неправильным питанием. Запор может быть вызван обилием съеденной накануне мясной пищи. Такая еда надолго задерживается в кишечнике. Поэтому нужно соблюдать баланс: вместе с мясом нужно есть овощи, иначе белок долго переваривается и плохо продвигается по кишечнику, вызывая запоры. Деликатная проблема может быть связана с недостаточным количеством выпитой воды или же со стрессом.