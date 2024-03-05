Как начать питаться правильно: ТОП-9 реальных советов диетологов

Не обращайтесь к детоксикации и очищающим средствам — это маркетинговые уловки. Если ваш кишечник, печень и почки функционируют нормально, то детоксикация вам не нужна. Ваш организм самостоятельно выполняет эту функцию каждый день. Если возникают проблемы, обратитесь к специалисту, а не к сокам. Предпочтите натуральные продукты перед добавками. Рекомендуется получать питательные вещества из настоящей пищи, а не прибегать к добавкам для быстрого результата. Добавки — это не пища, они предназначены для дополнения вашего уже принимаемого пищевого рациона.