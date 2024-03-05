Как начать питаться правильно: ТОП-9 реальных советов диетологов

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Что на самом деле означает «правильное питание», «сбалансированная диета», «разумный выбор в питании»? Это зависит от ваших индивидуальных аппетитов, предпочтений, целей по здоровью, потребностей в питательных веществах и образа жизни. Ваши потребности могут меняться со временем. Чтобы начать и продолжить питаться здоровой пищей, которая придает энергию вашему телу и разуму, вам нужен индивидуальный подход, гибкость и отсутствие предубеждений.
«Для меня здоровое питание, как для личной, так и для профессиональной жизни, заключается в соблюдении правильного баланса питательных продуктов, которые помогают мне чувствовать себя физически и психологически наилучшим образом», — говорит диетолог Жаклин Лондон. «Слово „баланс“ может звучать избито, но это именно то, чем должен характеризоваться ваш рацион: вы должны чувствовать, что употребляете продукты в нужных количествах, чтобы быть сытыми, а не переедать».
Многие ставят перед собой недостижимые цели, пытаясь начать питаться здоровой пищей и изменить свое здоровье за одну ночь. Если вы действительно хотите развить полезные пищевые привычки и научиться правильно питаться, стоит следовать нескольким советам.
Голодание до обеда обычно приводит к еще большему аппетиту, неправильному выбору продуктов и раздражительности. Диетологи рекомендуют включать в свой рацион полезный и простой завтрак, состоящий из белка, клетчатки и полезных жиров: яйца, йогурт, овсянка, цельнозерновые тосты, ореховое масло, фрукты и овощи.
Напитки могут содержать скрытые добавленные сахара. Замена сладких напитков на питье без глюкозы может оказать большое влияние на ваше здоровье.
Исследования показывают, что сочетание белка и клетчатки помогает чувствовать себя дольше сытым. Клетчатка содержится в овощах, фруктах, цельных зернах, бобовых, орехах и семечках. Белок можно получить из яиц, морепродуктов, птицы, говядины и нежирных молочных продуктов.
Регулярное питание помогает контролировать аппетит и пищевые привычки. Рекомендуется перекусывать каждые три-четыре часа и включать белок, клетчатку и жиры в каждый прием пищи.
Вместо того чтобы сосредоточиться на том, чего стоит избегать, сосредоточьтесь на добавлении большего количества полезных продуктов. Добавляйте фрукты и овощи в каждый прием пищи и перекус. Кроме клетчатки, они содержат воду и антиоксиданты.
Прислушивайтесь к сигналам вашего тела, прежде чем принимать решения о еде. Если вас мучает жажда, попейте воды. Если очень голодны, выберите белковые и клетчаточные перекусы. Или уделите время отдыху, если вы устали.
Калории не являются показателем полезности и питательности продукта. Некоторые продукты, богатые жирами, клетчаткой, белками, витаминами и минералами, могут содержать больше калорий. Вместо сокращения калорий сосредоточьтесь на потреблении питательной пищи. Не следует ограничивать себя в еде. Это становится психологической ловушкой: всегда хочется того, чего «нельзя». Вместо этого, лучше придерживаться постепенных, небольших и реалистичных изменений, которые поддерживаются на долгосрочной основе. Исключение какого-либо питательного вещества или группы продуктов из вашего рациона приводит к «синдрому полного неудовлетворения», который может привести к большему потреблению еды из-за отсутствия чувства сытости.
Не обращайтесь к детоксикации и очищающим средствам — это маркетинговые уловки. Если ваш кишечник, печень и почки функционируют нормально, то детоксикация вам не нужна. Ваш организм самостоятельно выполняет эту функцию каждый день. Если возникают проблемы, обратитесь к специалисту, а не к сокам. Предпочтите натуральные продукты перед добавками. Рекомендуется получать питательные вещества из настоящей пищи, а не прибегать к добавкам для быстрого результата. Добавки — это не пища, они предназначены для дополнения вашего уже принимаемого пищевого рациона.
Не забывайте двигаться. Не существует идеального режима физической активности для всех. Найдите способы включить движение в свой день, чтобы соответствовать вашему графику. Например, можно устроить банальную прогулку.
Помните, что вы человек, а еда — это просто еда. Ни один прием пищи или перекус не определит ваше здоровье. Важно то, что вы делаете большую часть времени. Также помните, что нет «правильной» или «неправильной» пищи. Еда предназначена не только для поддержания здоровья и получения питательных веществ, но и для удовольствия, энергии и счастья.