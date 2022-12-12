"Если говорить о том, какой алкоголь менее опасен для женщин, то это сухое вино, потому что ликеры, сладкое/полусладкое вино, шампанское - это все жидкий сахар, тем более, газированное вино - это все дополнительная нагрузка на поджелудочную железу" - считает диетолог из Новосибирска Маргарита Антонова. И тоже напоминает о допустимом количестве - не более двух бокалов за ночь и о правильной закуске. Вино и другой алкоголь нельзя закусывать конфетами, шоколадом, сладкими фруктами.