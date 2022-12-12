"Дорогой алкоголь опасен так же, как и недорогой - продукты распада алкоголя токсичны независимо от его стоимости," - предупредила нутрициолог Клиники восстановления здоровья в новосибирском Академгородке Алла Павлова. Речь не идет о дешевом некачественном алкоголе, но если продукт лицензирован, если он прошел сертификацию, то цена алкоголя для здоровья практически не имеет значения.
Дорогой коньяк, шампанское, элитный виски - все это приведет к такой же нагрузке на печень, как алкоголь из обычного супермаркета, особенно ночью. Значение имеет не цена алкоголя, а количество и крепость. Чем крепче - тем дольше по времени нужно его пить, не стоит пить залпом, как это принято с крепкими спиртными напитками.
Пара бокалов вина, выпитых на протяжении ночи с правильной закуской не навредит здоровому человеку. В остальных случаях даже вино лучше немного разбавить водой или отказаться от алкоголя.
"Если говорить о том, какой алкоголь менее опасен для женщин, то это сухое вино, потому что ликеры, сладкое/полусладкое вино, шампанское - это все жидкий сахар, тем более, газированное вино - это все дополнительная нагрузка на поджелудочную железу" - считает диетолог из Новосибирска Маргарита Антонова. И тоже напоминает о допустимом количестве - не более двух бокалов за ночь и о правильной закуске. Вино и другой алкоголь нельзя закусывать конфетами, шоколадом, сладкими фруктами.
Пафосная фуа-гра в новогоднюю ночь особенно опасна, так как в сочетании с алкоголем и другими блюдами организму очень сложно переварить продукт высокой жирности. Все это пойдет в жировые отложения, и организм еще долго будет справляться с последствиями новогодней ночи.
Такой деликатес, как трюфель, лучше пробовать не за новогодним столом. Изысканный вкус потеряется среди обилия других блюд, а для пищеварения это дополнительные сложности - это непривычный продукт, которого нет в повседневном рационе. Печени придется потрудиться, чтобы подобрать необходимые вещества для пищеварения. Обычные грибы тоже не рекомендуются для новогоднего стола - это сложный для усвоения продукт, на который у многих есть аллергические реакции.
Фрукты в большом количестве - это фруктоза, за усвоение которой отвечает печень, а печень в новогоднюю ночь и так работает на износ, поэтому от фруктов, тем более, экзотических лучше отказаться.
Если говорить об икре и морепродуктах - это все полезно, главное, чтобы продукты были свежими. Особенно важно правильно выбрать красную икру - в нее для сохранности продукта добавляют консерванты. Самый опасный - уротропин, на упаковке может быть обозначен как Е239. Эта добавка при переваривании разлагается на токсичные вещества, которые наносят вред печени, почкам и нервной системе. Уротропин прошел ряд проверок и разрешен в качестве добавки в сырах в Великобритании и еще ряде стран. В России Е239 с 2010 года относится к запрещенным добавкам.
Красная и черная икра, соленая рыба содержат повышенное количество соли, поэтому в больших количествах могут приводить к гипертонии, болям в суставах, аллергии. В 100 гр красной икры около 10 гр соли, тогда как, рекомендуемая ВОЗ норма соли в день - 4,5 гр.
Один-два бутерброда с красной или черной икрой, с красной рыбой - это абсолютно безвредно, и даже полезно, но чем больше соленых продуктов будет съедено ночью, тем больше вероятность отеков, повышенного давления и аллергии.
При выборе красной рыбы для новогоднего стола лучше остановиться на нерке, кижуче, гольце, горбуше. Более дорогие семга и форель могут содержать следы антибиотиков и пестицидов, так как выращиваются, в основном, в искусственных водоемах.
Под Новый год дорожает не только красная икра и другие деликатес, за две недели до Нового года на 30% поднялись цены на новогодние елки.