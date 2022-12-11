Елки подорожали на 30% за две недели до Нового года в Новосибирске

По данным BFM-Новосибирск, стоимость елок за последние несколько дней выросла на 30%. Она варьируется от 1500 до 20000 рублей – точная цена зависит от габаритов дерева, его внешнего вида. Чем пышнее, тем дороже.
Сами продавцы признали, что в этом году пихты и ели продаются дорожи, чем было в 2021-м. Можно встретить среди прочих дерево за 800 рублей, но оно будет маленьким и неопрятным.
Покупатели возмущены. Они не понимают, чем вызвано такое подорожание.
При этом сейчас в городе работает вдвое меньше елочных ярмарок. Вероятно, из-за низкой конкуренции выставляют подобные ценники.