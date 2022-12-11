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Елки подорожали на 30% за две недели до Нового года в Новосибирске

Сегодня, 10:16
Фото: 1MI
Жители Новосибирска пожаловались на повышение цен на новогодние елки
Жители Новосибирска пожаловались на необоснованное повышение цен на новогодние елки. Сейчас на базарах трудно найти хвойное дереве дешевле 1500 рублей.

По данным BFM-Новосибирск, стоимость елок за последние несколько дней выросла на 30%. Она варьируется от 1500 до 20000 рублей – точная цена зависит от габаритов дерева, его внешнего вида. Чем пышнее, тем дороже.

Сами продавцы признали, что в этом году пихты и ели продаются дорожи, чем было в 2021-м. Можно встретить среди прочих дерево за 800 рублей, но оно будет маленьким и неопрятным.

Покупатели возмущены. Они не понимают, чем вызвано такое подорожание.

При этом сейчас в городе работает вдвое меньше елочных ярмарок. Вероятно, из-за низкой конкуренции выставляют подобные ценники.

Где купить живую елку к Новому году - в Новосибирске откроются 36 елочных базаров
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Елка#Цены
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