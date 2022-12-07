36 первых елочных базаров заработают в Новосибирске в декабре 2022 года

Всего 115 площадок для елочных базаров согласовано мэрией Новосибирска на декабрь 2022 года. На данный момент заключены договоры на продажу елок по 36 адресам, а это значит, что в ближайшее время по этим адресам можно будет купить живую ель для встречи Нового года.

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