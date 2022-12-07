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Где купить живую елку к Новому году - в Новосибирске откроются 36 елочных базаров

Сегодня, 05:48
Фото: Flickr
Елочные базары будут работать в Новосибирске весь декабрь

36 первых елочных базаров заработают в Новосибирске в декабре 2022 года

Всего 115 площадок для елочных базаров согласовано мэрией Новосибирска на декабрь 2022 года. На данный момент заключены договоры на продажу елок по 36 адресам, а это значит, что в ближайшее время по этим адресам можно будет купить живую ель для встречи Нового года.

На 7 декабря договоры на продажу елок заключены на площадки во всех районах города.

В Центральном районе: Ленина, 12; Крылова, 53.

В Заельцовском районе: Дуси Ковальчук, 75; Дуси Ковальчук, 173; Дуси Ковальчук, 91;. Дачная, 25; Кропоткина, 263а.

В Дзержинском районе: Гоголя, 180; Бориса Богаткова, 245-247; Бориса Богаткова, 241-243; Бориса Богаткова, 163/9; Авиастроителей, 1/6; Державина, 36в.; проспект Дзержинского, 30/1.

В Октябрьском районе: Гусинобродское шоссе, 20; Бориса Богаткова, 201; В. Высоцкого, 31/1; Большевистская, 52/1; Никитина, 64; Выборная, 125/1.

В Калининском районе: Объединения, 27; Рассветная, 6; Учительская, 17.

В Первомайском районе: Чапаева, 1.

В Железнодорожном районе: Нарымская, 21.

В Кировском районе: на Громова, 7; Зорге, 269; Комсомольская, 10;

В Ленинском районе: Курганская, 38а; Колхидская, 11; Блюхера, 27; Титова, 5; проспекте Карла Маркса, 29-33; Пархоменко, 26

В Советском районе: Часовая, 1.

Самые крупные елочные базары, которые будут работать в Новосибирске в декабре 2022 года - в материале Атас.Инфо. В Новосибирской области решили отменить новогодний салют и ряд концертов в декабре 2022 и январе 2023 года. 

#Ольга Храмушкина#Город#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Елочные базары#Новый год#Елка
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