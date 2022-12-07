На 7 декабря договоры на продажу елок заключены на площадки во всех районах города.
В Центральном районе: Ленина, 12; Крылова, 53.
В Заельцовском районе: Дуси Ковальчук, 75; Дуси Ковальчук, 173; Дуси Ковальчук, 91;. Дачная, 25; Кропоткина, 263а.
В Дзержинском районе: Гоголя, 180; Бориса Богаткова, 245-247; Бориса Богаткова, 241-243; Бориса Богаткова, 163/9; Авиастроителей, 1/6; Державина, 36в.; проспект Дзержинского, 30/1.
В Октябрьском районе: Гусинобродское шоссе, 20; Бориса Богаткова, 201; В. Высоцкого, 31/1; Большевистская, 52/1; Никитина, 64; Выборная, 125/1.
В Калининском районе: Объединения, 27; Рассветная, 6; Учительская, 17.
В Первомайском районе: Чапаева, 1.
В Железнодорожном районе: Нарымская, 21.
В Кировском районе: на Громова, 7; Зорге, 269; Комсомольская, 10;
В Ленинском районе: Курганская, 38а; Колхидская, 11; Блюхера, 27; Титова, 5; проспекте Карла Маркса, 29-33; Пархоменко, 26
В Советском районе: Часовая, 1.
Самые крупные елочные базары, которые будут работать в Новосибирске в декабре 2022 года - в материале Атас.Инфо. В Новосибирской области решили отменить новогодний салют и ряд концертов в декабре 2022 и январе 2023 года.