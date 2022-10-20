“Елочные базары будут работать с 1 по 31 декабря 2022 года. Всего откроется 115 мест”, - сообщают в пресс-службе мэрии журналистам.



Продавцам елок выделили 13 адресов. Больше всего базаров появится в центре города - ул. Нарымская, 21; ул. Ленина, 12, ул. Д. Ковальчук, 75 и ул. Крылова, 53.



Главное украшение наступающего 2023 года также можно будет купить в Дзержинском районе по адресам: ул. Авиастроителей 1/6, ул. Бориса Богаткова 241 и 245.