“Елочные базары будут работать с 1 по 31 декабря 2022 года. Всего откроется 115 мест”, - сообщают в пресс-службе мэрии журналистам.
Продавцам елок выделили 13 адресов. Больше всего базаров появится в центре города - ул. Нарымская, 21; ул. Ленина, 12, ул. Д. Ковальчук, 75 и ул. Крылова, 53.
Главное украшение наступающего 2023 года также можно будет купить в Дзержинском районе по адресам: ул. Авиастроителей 1/6, ул. Бориса Богаткова 241 и 245.
Для жителей Кировского района елочные базары откроются на улице Комсомольской, 10, улице Громова, 7 и улице Зорге, 269.
В Ленинской районе елки будут продавать на улице Комсомольской, 10, улице Громова, 7 и улице Зорге, 269.
Ранее губернатор Новосибирской области заявил, что власти региона не будут устраивать новогодних корпоративов, чтобы “сэкономить, отказаться от необоснованных трат и помочь тем, кто нуждается в помощи”.