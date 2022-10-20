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В мэрии Новосибирска рассказали, когда и где откроются елочные базары

Сегодня, 09:43
Фото: PxHere
Елка - главный символ новогодних праздников

В Новосибирске откроются 115 елочных базаров - мэрия

Елочные базары в Новосибирске заработают с 1 декабря 2022, всего планируется открыть 115 торговых точек, сообщили в городской администрации.

“Елочные базары будут работать с 1 по 31 декабря 2022 года. Всего откроется 115 мест”, - сообщают в пресс-службе мэрии журналистам.

Продавцам елок выделили 13 адресов. Больше всего базаров появится в центре города - ул. Нарымская, 21; ул. Ленина, 12, ул. Д. Ковальчук, 75 и ул. Крылова, 53.

Главное украшение наступающего 2023 года также можно будет купить в Дзержинском районе по адресам: ул. Авиастроителей 1/6, ул. Бориса Богаткова 241 и 245.

Для жителей Кировского района елочные базары откроются на улице Комсомольской, 10, улице Громова, 7 и улице Зорге, 269.

В Ленинской районе елки будут продавать на улице Комсомольской, 10, улице Громова, 7 и улице Зорге, 269.

Ранее губернатор Новосибирской области заявил, что власти региона не будут устраивать новогодних корпоративов, чтобы “сэкономить, отказаться от необоснованных трат и помочь тем, кто нуждается в помощи”.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Новый год#Общество#Дмитрий Малов#Елка#Базар#Торговля
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