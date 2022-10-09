В поезде детям предложено за деньги побывать в резиденции сказочного героя. Билеты к дедушке дорогие, без льгот, а взрослым предлагается ждать ребенка на улице «у 8 вагона» и заглядывать в окно. Поезд Деда Мороза прибудет на вокзал Новосибирск-главный за месяц до Нового года.

Цена билетов, отсутствие льгот и кому предложено ждать на улице Расписание остановок в Новосибирской области Поезда Деда Мороза в 2022 году