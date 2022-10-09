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Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 24 ноября 2022

Сегодня, 10:58
Фото: 1MI
Новосибирцам придется раскошелиться, если они хотят уже в ноябре устроить чаепитие своеих детей с Дедом Морозом в поезде
В поезде детям предложено за деньги побывать в резиденции сказочного героя. Билеты к дедушке дорогие, без льгот, а взрослым предлагается ждать ребенка на улице «у 8 вагона» и заглядывать в окно. Поезд Деда Мороза прибудет на вокзал Новосибирск-главный за месяц до Нового года.

Пассажиры поезда – Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы. Маршрут поезда проходит через 100 городов.

Цена билетов, отсутствие льгот и кому предложено ждать на улице

Но мало того, что поезд  начнет колесить по железным дорогам России задолго до Нового года - старт акции в Великом Устюге аж 22 октября! Цены билетов для посещения резиденции Деда Мороза вполне «кусачие». Тариф «Детский» (только сам ребенок) – 1950 рублей, «Детский с сопровождением» - 2450 рублей.  

Взрослым, кто не раскошелится на свой билет, предлагается подождать ребенка «около 8 вагона на улице». Кстати, вы сможете «переглядываться через окно вагона и видеть, как ребёнок участвует в квесте, посещает резиденцию Деда Мороза и пьет чай в вагоне-ресторане», успокаивают организаторы акции.

Льгот и скидок на приобретение билетов нет (распространяется на все категории граждан), предупреждают организаторы. «Пушкинская карта» не работает. Зато есть услуга «Моментальное фото с Дедом Морозом» за 450 рублей.

Есть ли в поезде вагоны, которые можно посетить без приобретения билета на сеанс? «Да, можно посетить вагон-лавку с фото-купе, а также вагон-ресторан, где можно приобрести подарки от Деда Мороза, сувенирную продукцию Великого Устюга и Костромы», - сообщает сайт #ПоездДедаМороза.

Фото: Скриншот сайта #ПоездДедаМороза

Расписание остановок в Новосибирской области Поезда Деда Мороза в 2022 году

Новосибирск. 24 ноября. Прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 10:25. Отправление поезда в 18:30.

Карасук. 26 ноября. Прибытие на станцию Карасук-1 в 16:23. Отправление поезда в 17:40.

Татарск. 27 ноября. Прибытие на станцию Татарская в 07:04. Отправление поезда в 08:34.

Любопытно, как взрослые потом будут объяснять своим малышам – почему Нового года еще нет и в помине, а Дедушка Мороз уже приехал?

Из плюсов отметим, что получасовое бесплатное представление обещано на вокзале или на перроне на каждой остановке.

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#Дмитрий Тростников#Общество#Культура#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Дед Мороз#Новый год#Поезд#РЖД
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