Пассажиры поезда – Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы. Маршрут поезда проходит через 100 городов.
Но мало того, что поезд начнет колесить по железным дорогам России задолго до Нового года - старт акции в Великом Устюге аж 22 октября! Цены билетов для посещения резиденции Деда Мороза вполне «кусачие». Тариф «Детский» (только сам ребенок) – 1950 рублей, «Детский с сопровождением» - 2450 рублей.
Взрослым, кто не раскошелится на свой билет, предлагается подождать ребенка «около 8 вагона на улице». Кстати, вы сможете «переглядываться через окно вагона и видеть, как ребёнок участвует в квесте, посещает резиденцию Деда Мороза и пьет чай в вагоне-ресторане», успокаивают организаторы акции.
Льгот и скидок на приобретение билетов нет (распространяется на все категории граждан), предупреждают организаторы. «Пушкинская карта» не работает. Зато есть услуга «Моментальное фото с Дедом Морозом» за 450 рублей.
Есть ли в поезде вагоны, которые можно посетить без приобретения билета на сеанс? «Да, можно посетить вагон-лавку с фото-купе, а также вагон-ресторан, где можно приобрести подарки от Деда Мороза, сувенирную продукцию Великого Устюга и Костромы», - сообщает сайт #ПоездДедаМороза.
Новосибирск. 24 ноября. Прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 10:25. Отправление поезда в 18:30.
Карасук. 26 ноября. Прибытие на станцию Карасук-1 в 16:23. Отправление поезда в 17:40.
Татарск. 27 ноября. Прибытие на станцию Татарская в 07:04. Отправление поезда в 08:34.
Любопытно, как взрослые потом будут объяснять своим малышам – почему Нового года еще нет и в помине, а Дедушка Мороз уже приехал?
Из плюсов отметим, что получасовое бесплатное представление обещано на вокзале или на перроне на каждой остановке.