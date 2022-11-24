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Прибывающий в Новосибирск поезд Деда Мороза разочаровал полстраны

Сегодня, 21:01
Фото: ВК-страница поезда Деда Мороза
Новогодний вагон
Сегодня в 10:30 на центральный вокзал Новосибирска приедет поезд Деда Мороза. Новогодний развлекательный состав простоит в столице Сибири восемь часов: посетителей праздника ждет несколько платных развлекательных детских мероприятий, а также небольшое бесплатное представление для всех желающих.

От Устюга до самых до окраин

Передвижная резиденция главного новогоднего волшебника вот уже месяц колесит по всей стране. Маршрут железнодорожного круиза долгий, петляющий, но впечатляющий. Поезд состоит из нескольких вагонов, в которых разместились приемная дедушки, помещения для игр и квестов, целых два ресторана и сувенирная лавка, где можно приобрести праздничную атрибутику. Примечательно, что магазин занимает целый вагон. 

 

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Фото: ВК-страница поезда Деда Мороза

Состав с Дедом Морозом выехал, как и положено, из Великого Устюга и всю неделю шел строго на восток. Праздничный вояж стартовал в Тайшете и Братске, далее были Байкал и Забайкалье, затем Дед Мороз двинул на бескрайний Дальний Восток. После Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Владивостока, Биробиджана и Благовещенска поезд повернул на Запад и посетил Читу, Иркутск и Красноярск.

Сегодня резиденция на колесах целый день простоит в Новосибирске, а в выходные побывает в одном городе Новосибирской области. В воскресенье, 27 ноября, рано утром, буквально на час, заедет в Татарск, где покажет маленьким и очень ранним пташкам представление по ускоренной программе.

Остановка в Гудермесе
Фото: ВК-страница поезда Деда Мороза

Затем гастрольный поезд повернет в Поволжье, потом будут Уфа и Оренбург, а закончится вояж в южных регионах России, где, кстати, в прошлом году дед-морозовская железнодорожная премьера с треском провалилась.  

Дорого и плохо

Не лучше идут гастроли и в нынешнем новогоднем турне. Увы, но отзывы встречающих поезд Деда Мороза в большинстве своем негативные. Это и понятно – получать разочарование за немалые деньги никому не хочется. Кстати, о деньгах. Билет на маленького посетителя стоит без малого полторы тысячи рублей. Если ребенок идет на представление в сопровождении взрослых, то это отдать придется две с половиной тысячи.

Сибиряки уже поделились в соцсетях и СМИ впечатлениями от железнодорожного представления Деда Мороза и его праздничного поезда.

"В Кемеровской области визит Деда Мороза обернулся скандалом: дети рыдали, - пишет 22 ноября "Московский Комсомолец". - … новогодний поезд прибыл 21 ноября в Белово. Тысячи жителей столпились на вокзале, чтобы посмотреть праздничную программу. Но вместо предновогодней сказки на перроне образовалась давка".

Представление в Белово
Фото: ВК-страница поезда Деда Мороза

"Подобные события редко происходят в нашем городе, люди не могли его проигнорировать, - рассказывает жительница города Белово. – Взрослые и дети ждали приезда Деда Мороза. А по итогу мы испытали не только разочарование, но и страшный стресс".

Мария, мать двоих детей рассказывает, что они бросили машину за километр от вокзала, к перрону их несло людским потоком, поэтому детей взяли на руки – боялись, что затопчут. В результате всех этих мучений увидеть удалось только только паровозный дым и праздничную гирлянду.

Ей вторит Анастасия, которая тоже пришла на вокзал с детьми: "Раньше видела давку только по телевизору. А тут испытала беспомощность в толпе и страх за детей. Малыши пищали, плакали, барахтались…"

"Давка, пьянь и слезы: кузбассовцы рассказали, стоит ли идти на встречу с Дедом Морозом", - пишет 22 ноября "Сiбдепо". - Ажиотаж был сильный, все ждали чуда, но на деле многих кузбассцев ждало кошмарное зрелище".

Встреча в Ленинске-Кузнецком
Фото: ВК-страница поезда Деда Мороза

Жители Ленинска-Кузнецкого, например, оставляли в соцсетях только негативные  отзывы:

"Были там, это просто трэш! Ни сцены, ничего не было! Организованности – 0!" - написала одна из них.

"Спасибо, что настроение испортили: жители Ленинска-Кузнецкого возмущены встречей поезда с Дедом Морозом", - поделились вчера в соцсети "Ваш город". Причем, журналисты подчеркнули, что в сети по этому поводу появилось сразу несколько негативных публикаций.

"Смысл делать все это ночью не понимаю", - недоумевает мать двоих детей.

"Увидели только шапку Деда Мороза", - соглашается с ней другая родительница.

Как прошло представление в Югре, где поезд был вчера, неизвестно - комментарии в паблике Деда Мороза удалены. Жители Ишима, где состав не остановился совсем, откровенно возмутились новогодним проектом РЖД:

"Наши дети что, не хотят увидеть Деда Мороза? Ишим всегда стороной обходят, в Ишиме же нет детей, - негодуют горожане в местной ВК-группе «Ишим пере Подслушано».

Не всем не понравилось

В Новокузнецке и Прокопьевске, судя по публикациям в СМИ, горожанам все понравилось. Здесь не было давки, и в целом все было неплохо организовано.

Прибытие в Новокузнецк
Фото: ВК-страница поезда Деда Мороза

"У нас в Новокузнецке все замечательно прошло, ни ада, ни побоев не было, - делится впечатлениями с "Сiбдепо" местная жительница.

Томичи встретили новогодних героев в приподнятом настроении, в Улан-Удэ тоже народ был доволен.

Дед Мороз в Красноярске
Фото: ВК-страница поезда Деда Мороза

В Красноярске, если верить интернет-газете "Ньюслабру", опубликовавшей большой фоторепортаж, все остались довольны.

И, разумеется, только восторженные отзывы публикует ВК Деда Мороза от РЖД.  Однако надо отдать должное Дедушке: приветственные речи, которыми он встречает гостей на каждой станции, написаны профессионально, со знанием истории и современности больших и малых городов. И заучивает он их на совесть.

Каким станет новогоднее представление в Новосибирске и области – узнаем совсем скоро.

#Общество#Город#Новый год#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Поезд Деда Мороза
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