Прибывающий в Новосибирск поезд Деда Мороза разочаровал полстраны

Передвижная резиденция главного новогоднего волшебника вот уже месяц колесит по всей стране. Маршрут железнодорожного круиза долгий, петляющий, но впечатляющий. Поезд состоит из нескольких вагонов, в которых разместились приемная дедушки, помещения для игр и квестов, целых два ресторана и сувенирная лавка, где можно приобрести праздничную атрибутику. Примечательно, что магазин занимает целый вагон.
Состав с Дедом Морозом выехал, как и положено, из Великого Устюга и всю неделю шел строго на восток. Праздничный вояж стартовал в Тайшете и Братске, далее были Байкал и Забайкалье, затем Дед Мороз двинул на бескрайний Дальний Восток. После Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Владивостока, Биробиджана и Благовещенска поезд повернул на Запад и посетил Читу, Иркутск и Красноярск.
Сегодня резиденция на колесах целый день простоит в Новосибирске, а в выходные побывает в одном городе Новосибирской области. В воскресенье, 27 ноября, рано утром, буквально на час, заедет в Татарск, где покажет маленьким и очень ранним пташкам представление по ускоренной программе.
Затем гастрольный поезд повернет в Поволжье, потом будут Уфа и Оренбург, а закончится вояж в южных регионах России, где, кстати, в прошлом году дед-морозовская железнодорожная премьера с треском провалилась.
Не лучше идут гастроли и в нынешнем новогоднем турне. Увы, но отзывы встречающих поезд Деда Мороза в большинстве своем негативные. Это и понятно – получать разочарование за немалые деньги никому не хочется. Кстати, о деньгах. Билет на маленького посетителя стоит без малого полторы тысячи рублей. Если ребенок идет на представление в сопровождении взрослых, то это отдать придется две с половиной тысячи.
Сибиряки уже поделились в соцсетях и СМИ впечатлениями от железнодорожного представления Деда Мороза и его праздничного поезда.
"В Кемеровской области визит Деда Мороза обернулся скандалом: дети рыдали, - пишет 22 ноября "Московский Комсомолец". - … новогодний поезд прибыл 21 ноября в Белово. Тысячи жителей столпились на вокзале, чтобы посмотреть праздничную программу. Но вместо предновогодней сказки на перроне образовалась давка".
"Подобные события редко происходят в нашем городе, люди не могли его проигнорировать, - рассказывает жительница города Белово. – Взрослые и дети ждали приезда Деда Мороза. А по итогу мы испытали не только разочарование, но и страшный стресс".
Мария, мать двоих детей рассказывает, что они бросили машину за километр от вокзала, к перрону их несло людским потоком, поэтому детей взяли на руки – боялись, что затопчут. В результате всех этих мучений увидеть удалось только только паровозный дым и праздничную гирлянду.
Ей вторит Анастасия, которая тоже пришла на вокзал с детьми: "Раньше видела давку только по телевизору. А тут испытала беспомощность в толпе и страх за детей. Малыши пищали, плакали, барахтались…"
"Давка, пьянь и слезы: кузбассовцы рассказали, стоит ли идти на встречу с Дедом Морозом", - пишет 22 ноября "Сiбдепо". - Ажиотаж был сильный, все ждали чуда, но на деле многих кузбассцев ждало кошмарное зрелище".
Жители Ленинска-Кузнецкого, например, оставляли в соцсетях только негативные отзывы:
"Были там, это просто трэш! Ни сцены, ничего не было! Организованности – 0!" - написала одна из них.
"Спасибо, что настроение испортили: жители Ленинска-Кузнецкого возмущены встречей поезда с Дедом Морозом", - поделились вчера в соцсети "Ваш город". Причем, журналисты подчеркнули, что в сети по этому поводу появилось сразу несколько негативных публикаций.
"Смысл делать все это ночью не понимаю", - недоумевает мать двоих детей.
"Увидели только шапку Деда Мороза", - соглашается с ней другая родительница.
Как прошло представление в Югре, где поезд был вчера, неизвестно - комментарии в паблике Деда Мороза удалены. Жители Ишима, где состав не остановился совсем, откровенно возмутились новогодним проектом РЖД:
"Наши дети что, не хотят увидеть Деда Мороза? Ишим всегда стороной обходят, в Ишиме же нет детей, - негодуют горожане в местной ВК-группе «Ишим пере Подслушано».
В Новокузнецке и Прокопьевске, судя по публикациям в СМИ, горожанам все понравилось. Здесь не было давки, и в целом все было неплохо организовано.
"У нас в Новокузнецке все замечательно прошло, ни ада, ни побоев не было, - делится впечатлениями с "Сiбдепо" местная жительница.
Томичи встретили новогодних героев в приподнятом настроении, в Улан-Удэ тоже народ был доволен.
В Красноярске, если верить интернет-газете "Ньюслабру", опубликовавшей большой фоторепортаж, все остались довольны.
И, разумеется, только восторженные отзывы публикует ВК Деда Мороза от РЖД. Однако надо отдать должное Дедушке: приветственные речи, которыми он встречает гостей на каждой станции, написаны профессионально, со знанием истории и современности больших и малых городов. И заучивает он их на совесть.
Каким станет новогоднее представление в Новосибирске и области – узнаем совсем скоро.