Прибывающий в Новосибирск поезд Деда Мороза разочаровал полстраны

Не лучше идут гастроли и в нынешнем новогоднем турне. Увы, но отзывы встречающих поезд Деда Мороза в большинстве своем негативные. Это и понятно – получать разочарование за немалые деньги никому не хочется. Кстати, о деньгах. Билет на маленького посетителя стоит без малого полторы тысячи рублей. Если ребенок идет на представление в сопровождении взрослых, то это отдать придется две с половиной тысячи.