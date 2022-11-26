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Поезд Деда Мороза прибывает в Татарск 27 ноября-2022 – он уже разочаровал полстраны

Сегодня, 02:30
Фото: atas.info
Поезд будет стоять в Татарске час
27 ноября поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирскую область – в Татарск: время и цена билетов, в материале Atas.info.

В Татарск Новосибирской области новогодний поезд с Дедом Морозом приедет на станцию «Татарская». Прибытие запланировано на 27 ноября в 07:04, а отправление поезда в 08:34.

Вход на мероприятие бесплатный. Это связано с тем, что поезд стоит менее двух часов. По программе запланирована встреча с Дедом Морозом и аниматорами – со сцены на перроне. Прийти могут все желающие с детьми, но войти в поезд нельзя.

Поезд Дедушки Мороза уже приезжал в Новосибирск 24 ноября. Посмотреть новогоднее шоу могли все желающие, но вход в поезд был платный. Стоимость билетов варьировалась от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Дети могли пообщаться с Дедом Морозом, пообедать с сопровождающими в вагоне-ресторане и купить разные сувениры.

 

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Напомним, что поезд с Дедом Морозом отправился из Великого Устюга – в путешествие по всей России. Он уже путешествует больше месяца. 26 ноября состав прибудет на станцию «Карасук-1» (16:23-17:40), тоже в Новосибирской области.

Однако не все россияне были впечатлены программой мероприятия. Например, в Кемеровской области десятки жителей остались недовольны тем, что на перроне образовалась давка и столпотворение. Дети не могли увидеть программу полноценно, так как желающих посмотреть на Деда было много.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Поезд Деда Мороза
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