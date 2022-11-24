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Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск 24 ноября

Сегодня, 03:58
Фото: atas.info
Долгожданный сказочный поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск
Долгожданный сказочный поезд Деда Мороза прибыл на вокзал «Новосибирск-Главный» 24 ноября 2022 года. Новогоднего героя в 25-градусный мороз на перроне встречают толпы детей, их родители, а также бабушки и дедушки. Atas.info делится фотографиями с места событий.

Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы ехали в наш регион через всю страну. Прибытие их поезда с раннего утра ожидали многие новосибирцы, их планам даже не помешал жуткий мороз.

Фото: Atas.info
«Несмотря на мороз, народу много: пришли, в основном, мамы с детьми. Дед Мороз прибыл строго по расписанию. Давки нет, на первый взгляд, все организованно выстроились и ждут встречи с дедушкой», - рассказывает с места событий журналист Atas.info.
Фото: Atas.info

Судя по наплыву сибиряков, их также не смутила стоимость билета на эту акцию. Цена за встречу с Дедом Морозом для детей – 1 500 рублей, в сопровождении со взрослым – 2 500 рублей.

Фото: Atas.info

По этому случаю на вокзале дежурят наряды полиции. Они будут следить за порядком до тех пор, пока поезд Дедушки Мороза не отбудет. Напомним, он отправится из Новосибирска до Владивостока в 18:35.

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#Алина Шефер#Дети#Дед Мороз#Поезд Деда Мороза#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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