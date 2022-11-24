Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск 24 ноября

Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы ехали в наш регион через всю страну. Прибытие их поезда с раннего утра ожидали многие новосибирцы, их планам даже не помешал жуткий мороз.
«Несмотря на мороз, народу много: пришли, в основном, мамы с детьми. Дед Мороз прибыл строго по расписанию. Давки нет, на первый взгляд, все организованно выстроились и ждут встречи с дедушкой», - рассказывает с места событий журналист Atas.info.
Судя по наплыву сибиряков, их также не смутила стоимость билета на эту акцию. Цена за встречу с Дедом Морозом для детей – 1 500 рублей, в сопровождении со взрослым – 2 500 рублей.
По этому случаю на вокзале дежурят наряды полиции. Они будут следить за порядком до тех пор, пока поезд Дедушки Мороза не отбудет. Напомним, он отправится из Новосибирска до Владивостока в 18:35.