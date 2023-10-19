Сколько куриных яиц можно есть новосибирцам? Ответил диетолог

Как отметил в разговоре с «Москвой24» диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев, все зависит от индивидуального здоровья человека. Если человек вполне здоров и бодр, он может есть по одному-два яйца в день. Полезно есть яйца и молодежи.