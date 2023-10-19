Сколько куриных яиц можно есть новосибирцам? Ответил диетолог

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как отметил в разговоре с «Москвой24» диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев, все зависит от индивидуального здоровья человека. Если человек вполне здоров и бодр, он может есть по одному-два яйца в день. Полезно есть яйца и молодежи.
Яйца очень полезны для здоровья. Они содержат необходимые организму белки и жиры, а также витамины A и D (очень важны для улучшения зрения и укрепления костей). Кроме того, данный продукт укрепляет иммунитет и способствует хорошему самочувствию.
Однако не всем яйца одинаково полезны. Если человек страдает лишним весом или атеросклерозом, то желательно есть яйца реже. Лучше всего варить или жарить их не более двух раз в неделю.