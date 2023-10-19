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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:35

Яйца очень полезны для здоровья, но есть их нужно с умом

Сколько куриных яиц можно есть новосибирцам? Ответил диетолог

19 октября 2023, 10:33
Фото: 1MI
Яйца очень полезны для здоровья, но есть их нужно с умом
Куриные яйца очень полезны для организма человека. Но у многих возникает вопрос, сколько их можно съесть без существенного вреда для здоровья. Этот важный вопрос прояснил эксперт.

Как отметил в разговоре с «Москвой24» диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев, все зависит от индивидуального здоровья человека. Если человек вполне здоров и бодр, он может есть по одному-два яйца в день. Полезно есть яйца и молодежи.

Яйца очень полезны для здоровья. Они содержат необходимые организму белки и жиры, а также витамины A и D (очень важны для улучшения зрения и укрепления костей). Кроме того, данный продукт укрепляет иммунитет и способствует хорошему самочувствию.

Однако не всем яйца одинаково полезны. Если человек страдает лишним весом или атеросклерозом, то желательно есть яйца реже. Лучше всего варить или жарить их не более двух раз в неделю.

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#Врач#Россия#Здоровье#Еда#Александр Ляхов
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