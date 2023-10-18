За «голову» студентов-вандалов из НГУЭУ обещают 10 000 рублей. Они громят туалеты

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Утверждается, что неизвестные злоумышленники — возможно, студенты вуза — по непонятным причинам ломают кабинки туалетов и намеренно засоряют унитазы. Все это уже создало большие проблемы как с уборкой помещений, так и при непосредственном пользовании по назначению.
«Попечительский совет университета объявляет награду в размере до 10 000 рублей тому, кто представит достоверные сведения, которые позволят выявить студентов-нарушителей. Конфиденциальность гарантируется! Выплата будет произведена за счет одного из членов Попечительского совета — выпускника университета, ныне руководителя одной из компаний города (лично, представителю, либо перечислением на карту)», — сообщается в паблике НГУЭУ в социальной сети «ВКонтакте».
При этом к нарушителям будут приняты самые суровые меры. За фактическую порчу имущества вуза вандалов намерены отчислить из университета и предъявить судебные претензии.