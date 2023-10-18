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Неизвестные крушат туалетные кабинки

За «голову» студентов-вандалов из НГУЭУ обещают 10 000 рублей. Они громят туалеты

18 октября 2023, 11:44
Фото: 1MI
Неизвестные крушат туалетные кабинки

В новосибирском вузе объявили награду за поимку туалетных вандалов

В Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) просят помощи в поиске вандалов, буквально крушащих туалетные кабинки. За поимку хулиганов обещают награду.

Утверждается, что неизвестные злоумышленники — возможно, студенты вуза — по непонятным причинам ломают кабинки туалетов и намеренно засоряют унитазы. Все это уже создало большие проблемы как с уборкой помещений, так и при непосредственном пользовании по назначению.

«Попечительский совет университета объявляет награду в размере до 10 000 рублей тому, кто представит достоверные сведения, которые позволят выявить студентов-нарушителей. Конфиденциальность гарантируется! Выплата будет произведена за счет одного из членов Попечительского совета — выпускника университета, ныне руководителя одной из компаний города (лично, представителю, либо перечислением на карту)», — сообщается в паблике НГУЭУ в социальной сети «ВКонтакте».

При этом к нарушителям будут приняты самые суровые меры. За фактическую порчу имущества вуза вандалов намерены отчислить из университета и предъявить судебные претензии.

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#Новосибирск#Розыск#Вандализм#Туалет#Вуз#Александр Ляхов
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