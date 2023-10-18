За «голову» студентов-вандалов из НГУЭУ обещают 10 000 рублей. Они громят туалеты

Утверждается, что неизвестные злоумышленники — возможно, студенты вуза — по непонятным причинам ломают кабинки туалетов и намеренно засоряют унитазы. Все это уже создало большие проблемы как с уборкой помещений, так и при непосредственном пользовании по назначению.