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Вандалы в Новосибирске изуродовали памятники на кладбище в Кольцово

9 августа 2023, 09:21
Фото: ВК/Подслушано в Кольцово
Памятники испортили краской

В Новосибирске вандалы испортили памятники черной краской на кладбище в Кольцово

Вандалы в Новосибирске испортили памятники на кладбище в Кольцово, закрасив их черной краской и замазав фотографии умерших.

В Новосибирске произошел акт вандализма на кладбище в Кольцово. Местные жители поделились информацией об этом в группе «Подслушано Кольцово» в социальной сети «ВКонтакте».

На двух могилах были повреждены памятники. Неизвестные покрыли их черной краской, затронув также фотографии умерших.

Пользователи соцсетей отметили, что кладбище фактически относится к Барышевскому сельсовету, а к Кольцово оно имеет отношение только благодаря своему расположению рядом. Они также предположили, что это мог быть чей-то акт личного возмездия умершим.

В любом случае, горожане призвали всех быть более внимательными и осторожными.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Памятник#Кладбище
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