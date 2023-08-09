Вандалы в Новосибирске изуродовали памятники на кладбище в Кольцово

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В Новосибирске произошел акт вандализма на кладбище в Кольцово. Местные жители поделились информацией об этом в группе «Подслушано Кольцово» в социальной сети «ВКонтакте».
На двух могилах были повреждены памятники. Неизвестные покрыли их черной краской, затронув также фотографии умерших.
Пользователи соцсетей отметили, что кладбище фактически относится к Барышевскому сельсовету, а к Кольцово оно имеет отношение только благодаря своему расположению рядом. Они также предположили, что это мог быть чей-то акт личного возмездия умершим.
В любом случае, горожане призвали всех быть более внимательными и осторожными.