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Вандалы повалили надгробия на Кудряшовском кладбище в Новосибирске

27 июля 2023, 08:58
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Неизвестные разрушили могилы
Несколько могил на Кудряшовском кладбище в Новосибирске были разрушены неизвестными, фотографии с повреждениями были опубликованы в социальных сетях, вызывая возмущение у пользователей.

В Новосибирске неизвестные лица нанесли серьезное разрушение могилам на Кудряшовском кладбище.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в группе «АСТ-54» опубликовали фотографии, на которых видно, что вандалы повалили надгробия и даже раскололи одну из плит на несколько частей.

Нет ясности в том, что могло подвигнуть этих людей на такие действия. В комментариях возмущенные пользователи выражают свое негодование по этому поводу и надеются, что виновников накажут.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Город#Кладбище
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