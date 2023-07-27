Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В Новосибирске неизвестные лица нанесли серьезное разрушение могилам на Кудряшовском кладбище.
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в группе «АСТ-54» опубликовали фотографии, на которых видно, что вандалы повалили надгробия и даже раскололи одну из плит на несколько частей.
Нет ясности в том, что могло подвигнуть этих людей на такие действия. В комментариях возмущенные пользователи выражают свое негодование по этому поводу и надеются, что виновников накажут.