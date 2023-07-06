Пенсионерка из Новосибирска попросила убрать с кладбища флаги ЧВК «Вагнер»

Кроме того, она попросила прекратить устанавливать флаги на кладбище, где хоронят участников ЧВК «Вагнер», объясняя это тем, что они мараются и выцветают. Женщина считает, что достаточно установить два флагштока на входе к этому месту и периодически обновлять флаги.