Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 02:53
В Новосибирске женщина пожилого возраста пришла в офис Частной военной компании «Вагнер», который находится на улице Челюскинцев, чтобы высказать свои заявления.
Как пишет Сиб.фм, она выразила беспокойство по поводу трудоустройства вернувшихся из зоны военных действий бывших заключенных в Новосибирске. По ее мнению, они не смогут найти работу после получения высоких зарплат во время службы.
Кроме того, она попросила прекратить устанавливать флаги на кладбище, где хоронят участников ЧВК «Вагнер», объясняя это тем, что они мараются и выцветают. Женщина считает, что достаточно установить два флагштока на входе к этому месту и периодически обновлять флаги.
Она также обеспокоена медицинской реабилитацией участников военных действий и задается вопросом, каким образом заключенные попадают в ряды Министерства обороны, если они планируют вновь отправиться в зону военных действий.