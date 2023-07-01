Сегодня на Монументе Славы собрались ветераны боевых действий в Чечне, Афганистане, Сирии и Донбассе, также к ним присоединились военнослужащие ЧВК «Вагнер». Праздник отметили душевно без лишней помпы и официоза, написал у себя на странице Вконтакте общественник Владимир Кириллов.