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Вагнера в Новосибирске отметили День ВБД вместе с ветеранами Афгана, Чечни и Донецка

1 июля 2023, 06:53
Фото: Страница Вконтакте Владимира Кириллова
Праздник прошел без помпезности и официоза

ЛДПР в Новосибирске поддержало предложение сделать 1 июля выходным днем

1 июля — важный, хотя пока и неофициальный праздник в Российской Федерации — День ветеранов боевых действий. В Новосибирске праздник отметили ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне и Донбасса.

День ветеранов боевых действий имеет короткую история празднования — впервые его отметили 14 лет назад в 2009 году.

Сегодня на Монументе Славы собрались ветераны боевых действий в Чечне, Афганистане, Сирии и Донбассе, также к ним присоединились военнослужащие ЧВК «Вагнер». Праздник отметили душевно без лишней помпы и официоза, написал у себя на странице Вконтакте общественник Владимир Кириллов.

Новосибирское отделение ЛДПР направило обращение Андрею Травникову сделать 1 июля выходным праздничным днем, с этим предложением партия обращалась к власти во многих регионах РФ. По словам Евгения Шаблинского координатора ЛДПР в Новосибирске праздник должен быть закреплен официально на федеральном уровне:

«Мы с вами 9 Мая чествуем участников Великой Отечественной войны, 15 февраля — воинов-интернационалистов. Но для воинов, принимавших участие в современных вооружённых конфликтах, у нас пока подобного дня нет».
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#Ольга Храмушкина#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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