Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
День ветеранов боевых действий имеет короткую история празднования — впервые его отметили 14 лет назад в 2009 году.
Сегодня на Монументе Славы собрались ветераны боевых действий в Чечне, Афганистане, Сирии и Донбассе, также к ним присоединились военнослужащие ЧВК «Вагнер». Праздник отметили душевно без лишней помпы и официоза, написал у себя на странице Вконтакте общественник Владимир Кириллов.
Новосибирское отделение ЛДПР направило обращение Андрею Травникову сделать 1 июля выходным праздничным днем, с этим предложением партия обращалась к власти во многих регионах РФ. По словам Евгения Шаблинского координатора ЛДПР в Новосибирске праздник должен быть закреплен официально на федеральном уровне:
«Мы с вами 9 Мая чествуем участников Великой Отечественной войны, 15 февраля — воинов-интернационалистов. Но для воинов, принимавших участие в современных вооружённых конфликтах, у нас пока подобного дня нет».
Прокуратура потребовала прекратить работу пансионата «Рэмели», где после избиения умер ветеран ВОВ.